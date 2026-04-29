КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Машинка для стрижки волосся Philips серії для всієї сім'ї

Підтримка

Машинка для стрижки волосся Philipsсерії для всієї сім'ї

QC5115/15

Машинка для стрижки волосся Philips серії для всієї сім'ї

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 16 April 2022

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • ZIP файл, 77.8 kB
  • 10 May 2025

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Знайти сервісний центр

Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти