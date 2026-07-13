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  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
  • Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.

-25% на леза OneBlade

Додаткові -10% за реєстрацію

Електростанок Philips OneBlade IntimateДля інтимних зон

QP1924/20

4.2
| (198) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб
Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.
Лезо SkinProtect забезпечує додатковий рівень захисту від подразнення чутливої шкіри пахв та інтимних зон.
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Philips OneBlade – вибір №11

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Цей продукт

Електростанок Philips OneBlade Intimate Для інтимних зон

Електростанок Philips OneBlade Intimate
Для інтимних зон

1 399,00 ₴

  • Змінні леза OneBlade Intimate

    Змінні леза OneBlade Intimate
    2 шт для інтимних зон

    1 199,00 ₴

1 399,00 ₴

1 399,00 ₴

Легке гоління та підстригання з додатковим захистом шкіри

Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень.

  • Двостороннє гоління та підстригання — легкість руху в будь-якому напрямку

  • Лезо SkinProtect з додатковим захистом шкіри для чутливих інтимнх зон і пахв

  • Знімний гребінець 3 мм для легкого та охайного підстригання волосся

  • 100% водонепроникний — можна використовувати навіть у душі

  • USB-A заряджання — зручно заряджати будь-де

Захист ваших чутливих ділянок

Захист ваших чутливих ділянок

Лезо SkinProtect забезпечує додатковий рівень захисту від подразнення чутливої шкіри пахв та інтимних зон.

Унікальна технологія OneBlade

Унікальна технологія OneBlade

Відтепер наша відома технологія OneBlade готова і для інтимної зони та пахв. Швидкий ріжучий блок робить 6000 рухів на хвилину, легко справляючись навіть із довгими волосинками. Лезо має посилений захист: заокруглені кінці та торці леза, додаткова рельєфна пластина. Це забезпечує безпечне гоління на відстані 0,2 мм** без порізів і подразнень.

Знімний гребінець для легкого підстригання

Знімний гребінець для легкого підстригання

Хочете залишити трохи волосся? Підстригайте волосся на інтимній зоні та та під пахвами охайно. Просто надягніть гребінець-тример, що підстрігає до довжини 3 мм.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

198

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

13/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Безпечність в зручному форматі!

Безпечний, зручний, ефективний. Нічого зайвого. Раджу спробувати.

Плюси

Зручність, безпечність, ефективність

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-06-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-06-28

11/07/2026

Україна

Україна

Все чудово!

Це ідеальна заміна звичайній бритві. Прибирає навіть довге волосся за 3-5 хвилин. Жодного дискомфорту чи порізів. Я в захваті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-07-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-07-11

11/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Зручно,швидко, але такого гладкого ефекту як тільки, що після звичайного станка не буде. Для мене головне, що без подразнення

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-06-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-06-24

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      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для найкращого результату гоління. Розраховано на 2 повних гоління на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.

      2. Індивідуальні результати можуть відрізнятися залежно від способу гоління.