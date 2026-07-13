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Цей продукт
Електростанок Philips OneBlade Intimate
Для інтимних зон
1 399,00 ₴
Змінні леза OneBlade Intimate
2 шт для інтимних зон
1 199,00 ₴
1 399,00 ₴
1 399,00 ₴
Двостороннє гоління та підстригання — легкість руху в будь-якому напрямку
Лезо SkinProtect з додатковим захистом шкіри для чутливих інтимнх зон і пахв
Знімний гребінець 3 мм для легкого та охайного підстригання волосся
100% водонепроникний — можна використовувати навіть у душі
USB-A заряджання — зручно заряджати будь-де
Лезо SkinProtect забезпечує додатковий рівень захисту від подразнення чутливої шкіри пахв та інтимних зон.
Відтепер наша відома технологія OneBlade готова і для інтимної зони та пахв. Швидкий ріжучий блок робить 6000 рухів на хвилину, легко справляючись навіть із довгими волосинками. Лезо має посилений захист: заокруглені кінці та торці леза, додаткова рельєфна пластина. Це забезпечує безпечне гоління на відстані 0,2 мм** без порізів і подразнень.
Хочете залишити трохи волосся? Підстригайте волосся на інтимній зоні та та під пахвами охайно. Просто надягніть гребінець-тример, що підстрігає до довжини 3 мм.
4.2
з 5
198
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Eldving
13/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Безпечність в зручному форматі!
Безпечний, зручний, ефективний. Нічого зайвого. Раджу спробувати.
Плюси
Зручність, безпечність, ефективність
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-06-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-06-28
Nastasia_2026
11/07/2026
Україна
Все чудово!
Це ідеальна заміна звичайній бритві. Прибирає навіть довге волосся за 3-5 хвилин. Жодного дискомфорту чи порізів. Я в захваті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-07-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-07-11
Marji4ka
11/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Зручно,швидко, але такого гладкого ефекту як тільки, що після звичайного станка не буде. Для мене головне, що без подразнення
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-06-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-06-24
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для найкращого результату гоління. Розраховано на 2 повних гоління на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.
Індивідуальні результати можуть відрізнятися залежно від способу гоління.