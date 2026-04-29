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OneBlade – зрізання, контури, гоління
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Електростанок Philips OneBlade Intimate Для інтимних зон
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QP1924/20
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Як використовувати OneBlade на тілі?
Чи можна використовувати Philips OneBlade на вологій або сухій шкірі?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Чому в комплекті пристрою немає адаптера?
Що можна використовувати для заряджання виробів Philips через USB?
Змінні леза OneBlade Intimate 2 шт для інтимних зон
USB-кабель
Мій пристрій Philips OneBlade не голить так ретельно, як очікувалося
Пристрій Philips OneBlade не працює
Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips
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