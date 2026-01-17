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  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру
  • Голить волосся, а не шкіру

Більше не доступний

Електростанок Philips OneBlade Для обличчя та тіла

QP2824/20

4.5
| (1157) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Голить волосся, а не шкіру
Електростанок Philips OneBlade підстригає, підрівнює та голить волосся будь-якої довжини простіше, ніж будь-коли раніше. Гоління навіть у важкодоступних зонах із меншою кількістю* проходів. Забудьте про порізи та подразненя з Philips OneBlade.
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Philips OneBlade – вибір №11

Без порізів і подразнень

Голить волосся, а не шкіру

  • Для обличчя та тіла

  • Регульований гребінь «5-в-1»

  • Заряджання USB-A

  • Насадки для тіла

Гоління без порізів та подразнень

Гоління без порізів та подразнень

Електростанок Philips OneBlade не голить близько до шкіри, як традиційна бритва – тому вашій шкірі комфортно. Рухайтеся проти росту волосся і легко зголюйте волосся будь-якої довжини на обличчі або тілі. У комплекті два леза – для обличчя та тіла.

Унікальна* технологія OneBlade

Унікальна* технологія OneBlade

Швидкий ріжучий блок робить 12 000 рухів на хвилину, тому він ефективний навіть для довгого волосся. ​ Ковзаюче покриття і заокруглені кінці захищають вашу шкіру від порізів та подразнень, роблячи гоління ще більш комфортним.

Регульований гребінь «5-в-1»

Регульований гребінь «5-в-1»

Для ідеально рівної щетини та легкого гоління має «відкритий» дизайн, без необхідності додаткового очищення в процесі використання

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

1157

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

17/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Як бути заодоволенним?

Це найкраща покупка за декілька років! До нестями задоволен!

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

22/12/2025

Україна

Україна

Дуже рекомендую, все сподобалося і дуже підходить для чутливої шкіри

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

15/11/2025

Україна

Україна

Гоління стало таким легким і комфортним — ніяких порізів, подразнень чи печіння. Він ніжно ковзає по шкірі, але при цьому чудово справляється навіть із довшою щетиною. Дуже зручно, що можна користуватись і в душі, і на суху, а насадки підходять і для обличчя, і для тіла — один пристрій на всі випадки!

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

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      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. У портфоліо Philips

      2. У порівнянні з попередньою моделлю лез QP2хх

      3. Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.