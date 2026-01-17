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Більше не доступний
Для обличчя та тіла
Регульований гребінь «5-в-1»
Заряджання USB-A
Насадки для тіла
Електростанок Philips OneBlade не голить близько до шкіри, як традиційна бритва – тому вашій шкірі комфортно. Рухайтеся проти росту волосся і легко зголюйте волосся будь-якої довжини на обличчі або тілі. У комплекті два леза – для обличчя та тіла.
Швидкий ріжучий блок робить 12 000 рухів на хвилину, тому він ефективний навіть для довгого волосся. Ковзаюче покриття і заокруглені кінці захищають вашу шкіру від порізів та подразнень, роблячи гоління ще більш комфортним.
Для ідеально рівної щетини та легкого гоління має «відкритий» дизайн, без необхідності додаткового очищення в процесі використання
4.5
з 5
1157
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
17/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Як бути заодоволенним?
Це найкраща покупка за декілька років! До нестями задоволен!
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
Vali_18
22/12/2025
Україна
Дуже рекомендую, все сподобалося і дуже підходить для чутливої шкіри
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
15/11/2025
Україна
Частина акції
Гоління стало таким легким і комфортним — ніяких порізів, подразнень чи печіння. Він ніжно ковзає по шкірі, але при цьому чудово справляється навіть із довшою щетиною. Дуже зручно, що можна користуватись і в душі, і на суху, а насадки підходять і для обличчя, і для тіла — один пристрій на всі випадки!
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
У портфоліо Philips
У порівнянні з попередньою моделлю лез QP2хх
Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.