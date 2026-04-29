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OneBlade – зрізання, контури, гоління
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Електростанок Philips OneBlade Для обличчя та тіла
Більше не доступний
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QP2824/20
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3000.103.1018.1
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Всі (12)
Як дізнатися, чи пристрій Philips OneBlade зарядився повністю?
Коли слід заміняти лезо Philips OneBlade?
Як почистити Philips OneBlade?
Чи можна використовувати будь-який адаптер USB для заряджання пристрою Philips OneBlade?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
USB-кабель
OneBlade 360, OneBlade Pro Регульований гребінець для бороди 1–5 мм
Мій пристрій Philips OneBlade не голить так ретельно, як очікувалося
Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips
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