Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Підстригання, підрівнювання, гоління
Для будь-якої довжини волосся
Точний гребінець із 12 налаштув.
Акумул. живлення, вологе/сухе викорис.
Електростанок Philips OneBlade Pro використовує революційно нову технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.
Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою регульованого точного гребінця із комплекту. Виберіть одне із 12 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити потрібний стиль – від легкої "вечірньої" щетини до середньої щетини та довшої бороди.
Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!
4.6
з 5
740
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Evgeny98
20/10/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Якісний, надійний та корисний пристрій
Користуюсь даною бритвою декілька років. Бриюсь завжди насухо, подразнення шкіри після бриття взагалі не має, врощених волосків також не має, бриє гарно, думаю це ще залежить від самих волосків. Збірка чудова, після кожного бриття промиваю під проточною водою, вологозахищеність ідеальна. Рекомендую як цю бритву, так і інші подібні з цієї серії.
Плюси
Якісна збірка, гарне бриття, універсальність
Мінуси
Недоліки відсутні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro
Bodja
08/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий апарат!
Електростанок просто "бомба!" Багато насадок, акумулятор тримає досить довго, зручний, не боїться вологи. Використовую в основному як сухе гоління. Якісні змінні леза. Одного леза для мене вистачає як мінімум на 6-8 місяців.
Плюси
Описав вище
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro
BablD
02/11/2021
Україна
Моя найкраща бритва!
Придбав дану бритву так як не люблю гоління станком, а електробритва часто викликає подразнення на шкірі. Дана бритва ідеальне рішення для осіб котрі зіштовхнулись з такою ж проблемою як у мене. Нове лезо голить дуже подібно до станка (так як я використовую бритву кожен день, ефект після гоління OneBlade такий же як через 3-4години після станка). Дотого ж аккумулятор даної бритви мене просто захоплює! Заряджаю приблизно раз на місяць, тому їдучи на відпочинок завжди спокійний за функціональність приладу!
Плюси
прекрасне та швидке гоління, бомбезний аккумулятор
Мінуси
вартість змінних лез (раз на 4 місяці заміна, для ідеального гоління)
Цей відгук про QP6510/20 OneBlade Pro
Цей відгук про QP6510/20 OneBlade Pro
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Кожне лезо можна використовувати до 4 місяців – для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.