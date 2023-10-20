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  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

Більше не доступний

Електростанок Philips OneBlade Pro

QP6510/20

4.6
| (740) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Електростанок Philips OneBlade Pro– це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе.
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Philips OneBlade – вибір №11

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

  • Підстригання, підрівнювання, гоління

  • Для будь-якої довжини волосся

  • Точний гребінець із 12 налаштув.

  • Акумул. живлення, вологе/сухе викорис.

Унікальна технологія OneBlade

Унікальна технологія OneBlade

Електростанок Philips OneBlade Pro використовує революційно нову технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

Підстригання

Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою регульованого точного гребінця із комплекту. Виберіть одне із 12 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити потрібний стиль – від легкої "вечірньої" щетини до середньої щетини та довшої бороди.

Підрівнювання

Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

Технічні характеристики

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4.6

з 5

740

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

20/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Якісний, надійний та корисний пристрій

Користуюсь даною бритвою декілька років. Бриюсь завжди насухо, подразнення шкіри після бриття взагалі не має, врощених волосків також не має, бриє гарно, думаю це ще залежить від самих волосків. Збірка чудова, після кожного бриття промиваю під проточною водою, вологозахищеність ідеальна. Рекомендую як цю бритву, так і інші подібні з цієї серії.

Плюси

Якісна збірка, гарне бриття, універсальність

Мінуси

Недоліки відсутні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro

08/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий апарат!

Електростанок просто "бомба!" Багато насадок, акумулятор тримає досить довго, зручний, не боїться вологи. Використовую в основному як сухе гоління. Якісні змінні леза. Одного леза для мене вистачає як мінімум на 6-8 місяців.

Плюси

Описав вище

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro

02/11/2021

Україна

Україна

Моя найкраща бритва!

Придбав дану бритву так як не люблю гоління станком, а електробритва часто викликає подразнення на шкірі. Дана бритва ідеальне рішення для осіб котрі зіштовхнулись з такою ж проблемою як у мене. Нове лезо голить дуже подібно до станка (так як я використовую бритву кожен день, ефект після гоління OneBlade такий же як через 3-4години після станка). Дотого ж аккумулятор даної бритви мене просто захоплює! Заряджаю приблизно раз на місяць, тому їдучи на відпочинок завжди спокійний за функціональність приладу!

Плюси

прекрасне та швидке гоління, бомбезний аккумулятор

Мінуси

вартість змінних лез (раз на 4 місяці заміна, для ідеального гоління)

Цей відгук про QP6510/20 OneBlade Pro

Цей відгук про QP6510/20 OneBlade Pro

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      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Кожне лезо можна використовувати до 4 місяців – для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.