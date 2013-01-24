Підстригання

Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою точного гребінця з комплекту. Виберіть одне з 14 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити будь-який образ – від майже невидимої щетини до крутої стрижки і довшої бороди. Підстригайте волосся на тілі в будь-якому напрямку за допомогою знімного гребінця для тіла (3 мм).