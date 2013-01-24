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Для обличчя + тіла
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Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.
Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою точного гребінця з комплекту. Виберіть одне з 14 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити будь-який образ – від майже невидимої щетини до крутої стрижки і довшої бороди. Підстригайте волосся на тілі в будь-якому напрямку за допомогою знімного гребінця для тіла (3 мм).
Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!
OneBlade не голить так близько до шкіри, як традиційна бритва – тому вашій шкірі комфортно. Рухайтеся проти росту волосся і легко зголюйте волосся будь-якої довжини на обличчі або тілі. У комплекті два леза – для обличчя й тіла.
Під’єднайте захисну сітку для додаткової безпеки на чутливих ділянках.
Під’єднайте гребінець для тіла (3 мм) для легкого підстригання у будь-якому напрямку.
Універсальний точний тример-гребінець пропонує налаштування довжини від 0,4 мм до 10 мм, забезпечуючи точне підстригання до потрібної довжини.
OneBlade повторює контури обличчя, забезпечуючи легке й комфортне гоління усіх ділянок. Створюйте краї та чіткі лінії, переміщаючи двостороннє лезо в будь-якому напрямку.
Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.
Пристрій OneBlade водонепроникний, тому його легко мити: просто сполосніть його під краном. Пристрій можна використовувати для вологого або сухого гоління з пінкою чи без неї.
Акумуляторна літій-іонна батарея пропонує 120 хвилин безперервної роботи після 1 години заряджання.
Ефективність підстригання та гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування