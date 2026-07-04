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  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

Більше не доступний

OneBlade ProЕлектростанок OneBlade Pro. Для обличчя та тіла

QP6550/15

4.5
| (1034) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Philips OneBlade Pro для обличчя + тіла підстригає, надає форми й голить волосся будь-якої довжини. Ви отримуєте одне лезо для обличчя й одне із захисною сіткою для тіла. Забудьте про використання різних інструментів. OneBlade – це універсальне рішення.
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Philips OneBlade – вибір №11

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

  • Акумуляторна літій-іонна батарея

  • Точний гребінець із 14 налаштув.

  • Вологе та сухе використання

  • Світлод. цифровий дисплей

Унікальна технологія OneBlade

Унікальна технологія OneBlade

Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

Підстригання

Підстригання

Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою точного гребінця з комплекту. Виберіть одне з 14 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити будь-який образ – від майже невидимої щетини до крутої стрижки і довшої бороди. Підстригайте волосся на тілі в будь-якому напрямку за допомогою знімного гребінця для тіла (3 мм).

Підрівнювання

Підрівнювання

Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

Технічні характеристики

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4.5

з 5

1034

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

04/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Сама чудова бритва

Все чудово! До неї вже був досвід зі старою моделлю. У цієї моделі, що мені найголовніше, дуже ємний акумулятор, є індикатор рівня заряду. Також ергономіка трохи краща ніж у старої моделі.

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro QP6506/15 Для обличчя

Date of Use 2026-06-21

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro QP6506/15 Для обличчя

Date of Use 2026-06-21

29/04/2026

Україна

Україна

Philips OneBlade Pro 360

Користуюсь електростанком Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 вже три місяці і моєму задоволенню немає меж! Без перебільшення, це дійсно так! До цього голився звичайним пластиковим станочком зі змінними лезами, а коли з'явився у мене OneBlade, то я отримав насолоду від цього процесу! Гоління виконую на суху, через два дні на третій і ніякі гелі не потрібні, не виникає ніякого подразнення. Зареєструвавши свій пристрій на сайті Philips, отримав знижку на придбання змінних лез, які одразу придбав у кількості 6 штук. Лезо відпрацювало три місяці і голить майже як нове. OneBlade раджу усім своїм друзям та знайомим!

Плюси

Відмінну якість гоління

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла

Date of Use 2026-02-08

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла

Date of Use 2026-02-08

22/03/2026

Україна

Україна

Краща бритва на сьогодні

Загальні враження - дуже позитивні. Станок бриє значно краще за звичайну електробритву. Раніше залишались волоски на шії і було видно, що збриває не докінця. Зараз при використанні Philips OneBlade Pro по-перше, збриває при одному русі леза, по-друге, збриває глибше і по-третє, немає подразнення або маленьких порзів.

Плюси

інноваційність та багатофункціональність. Гарно поводить себе зі шкірою

Мінуси

намає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла

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      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.