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    OneBlade Pro

    Для обличчя + тіла

    QP6550/15
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    • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
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      OneBlade Pro Для обличчя + тіла

      QP6550/15
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        OneBlade Pro

        OneBlade Pro

        Для обличчя + тіла

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

        Створено для зрізання волосся, не шкіри

        • Акумуляторна літій-іонна батарея
        • Точний гребінець із 14 налаштув.
        • Вологе та сухе використання
        • Світлод. цифровий дисплей
        Унікальна технологія OneBlade

        Унікальна технологія OneBlade

        Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

        Підстригання

        Підстригання

        Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою точного гребінця з комплекту. Виберіть одне з 14 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити будь-який образ – від майже невидимої щетини до крутої стрижки і довшої бороди. Підстригайте волосся на тілі в будь-якому напрямку за допомогою знімного гребінця для тіла (3 мм).

        Підрівнювання

        Підрівнювання

        Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

        Гоління

        Гоління

        OneBlade не голить так близько до шкіри, як традиційна бритва – тому вашій шкірі комфортно. Рухайтеся проти росту волосся і легко зголюйте волосся будь-якої довжини на обличчі або тілі. У комплекті два леза – для обличчя й тіла.

        Знімна захисна сітка для чутливих ділянок

        Знімна захисна сітка для чутливих ділянок

        Під’єднайте захисну сітку для додаткової безпеки на чутливих ділянках.

        Легке підстригання у будь-якому напрямку (3 мм)

        Легке підстригання у будь-якому напрямку (3 мм)

        Під’єднайте гребінець для тіла (3 мм) для легкого підстригання у будь-якому напрямку.

        Точний тример-гребінець має 14 налаштувань довжини (від 0,4 до 10 мм)

        Точний тример-гребінець має 14 налаштувань довжини (від 0,4 до 10 мм)

        Універсальний точний тример-гребінець пропонує налаштування довжини від 0,4 мм до 10 мм, забезпечуючи точне підстригання до потрібної довжини.

        Створення точних країв та чітких ліній за допомогою двостороннього леза

        Створення точних країв та чітких ліній за допомогою двостороннього леза

        OneBlade повторює контури обличчя, забезпечуючи легке й комфортне гоління усіх ділянок. Створюйте краї та чіткі лінії, переміщаючи двостороннє лезо в будь-якому напрямку.

        Надійність OneBlade

        Надійність OneBlade

        Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.

        Водонепроникність: вологе та сухе використання

        Водонепроникність: вологе та сухе використання

        Пристрій OneBlade водонепроникний, тому його легко мити: просто сполосніть його під краном. Пристрій можна використовувати для вологого або сухого гоління з пінкою чи без неї.

        Акумуляторна літій-іонна батарея на 120 хв

        Акумуляторна літій-іонна батарея на 120 хв

        Акумуляторна літій-іонна батарея пропонує 120 хвилин безперервної роботи після 1 години заряджання.

        Технічні характеристики

        • Ефективність підстригання та гоління

          Система гоління
          • Технологія повторення контурів
          • Подвійна система захисту
          Система підстригання
          Технологія повторення контурів

        • Аксесуари

          Гребінець
          • Гребінець із 14 налаштуваннями довжини (0,4–10 мм)
          • Знімна захисна сітка
          • Знімний гребінець для тіла
          Додаткове замінне лезо
          Так
          Футляр
          М’який футляр

        • Простота у користуванні

          Заряджання
          Можна заряджати
          Дисплей
          • повністю світлодіодний цифровий дисплей
          • Індикатор блокування для транспортування
          Для вологого і сухого використання
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Хром
          Ручка
          Ергономічна ручка та використання

        • Потужність

          Час роботи
          120 хвилин
          Заряджання
          1 година для повного заряджання
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Максимальне споживання енергії
          5,4  Вт

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          На ручці
          Запасна головка
          • Заміняйте кожні 4 місяці*
          • QP210, QP220, QP230
          • QP610, QP620

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            • Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.

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