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R6L12B/97
Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії
Для виробів із низьким споживанням енергії вибирайте батареї LongLife. Цинк-хлоридна технологія ідеально підходить для годинників, радіоприймачів, калькуляторів та пультів дистанційного керування.
Цинк-хлоридна
Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій та ртуть.
Для кращого розпізнавання найпоширеніших розмірів батарей ми використовуємо маркуємо кольором батареї різних розмірів відповідно до галузевих стандартів.
Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації батареї у разі використання у пристроях із низьким рівнем споживання енергії.
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