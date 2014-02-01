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Більше не доступний

LongLifeБатарея

R6L4F/97

1

| (1) Відгук

Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії

Для виробів із низьким споживанням енергії вибирайте батареї LongLife. Цинк-хлоридна технологія ідеально підходить для годинників, радіоприймачів, калькуляторів та пультів дистанційного керування.

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Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії

  • AA

  • Цинк-хлоридна

Вугільно-цинкові батареї Philips містять 0% шкідливих важких металів

Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій та ртуть.

Батарея залишається свіжою для використання протягом 3 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Зрозумілі універсальні інструкції з використання

Універсальні символи на упаковці пояснюють, як і де можна або слід використовувати батарею.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.0

з 5

1

Відгук

5
4
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2

01/02/2014

Polska

Polska

baterie wyciekają

Nie nadają się do użytku. Wyciek dotyczy 3 sztuk z 4 w komplecie. Wyciek nastapił w zabawce (samochód 4xAA). Wyciek odkryło dziecko: "samochód nie działa a baterie są śliskie". Samochód raz uruchomiaony działał przez 15-20 minut zabawy. Data przydatności baterii 07-2016Z zakupione 26-01-2014, wyciek odkryto 01-02-2014.

Цей відгук про LongLife R6L4F Bateria

Цей відгук про LongLife R6L4F Bateria

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