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Більше не доступний
R6L4F/97
Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії
Для виробів із низьким споживанням енергії вибирайте батареї LongLife. Цинк-хлоридна технологія ідеально підходить для годинників, радіоприймачів, калькуляторів та пультів дистанційного керування.
AA
Цинк-хлоридна
Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій та ртуть.
Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.
Універсальні символи на упаковці пояснюють, як і де можна або слід використовувати батарею.
1.0
з 5
1
Відгук
Użytkownik100
01/02/2014
Polska
baterie wyciekają
Nie nadają się do użytku. Wyciek dotyczy 3 sztuk z 4 w komplecie. Wyciek nastapił w zabawce (samochód 4xAA). Wyciek odkryło dziecko: "samochód nie działa a baterie są śliskie". Samochód raz uruchomiaony działał przez 15-20 minut zabawy. Data przydatności baterii 07-2016Z zakupione 26-01-2014, wyciek odkryto 01-02-2014.
Цей відгук про LongLife R6L4F Bateria
Цей відгук про LongLife R6L4F Bateria