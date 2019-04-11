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Більше не доступний
RQ12/70
Знято з виробництва
Придбайте натомість SH70
Бритвений блок RQ12 сумісний із бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) та arcitec (RQ10xx).
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
3.0
з 5
12
Відгуки
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Перевірений покупець
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок