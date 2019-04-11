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Більше не доступний

Бритвений блок

RQ12/70

3
| (12) Відгуки
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Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
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Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

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  • Знято з виробництва

  • Придбайте натомість SH70

Змінний бритвений блок для бритв SensoTouch 3D

Змінний бритвений блок для бритв SensoTouch 3D

Бритвений блок RQ12 сумісний із бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) та arcitec (RQ10xx).

Наша найкраща система гоління для 1-3-денної щетини

Наша найкраща система гоління для 1-3-денної щетини

Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

12

Відгуки

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок

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