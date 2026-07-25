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  • Ретельне гоління, без метушні
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  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
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  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні
  • Ретельне гоління, без метушні

Більше не доступний

Електробритва серії 1000Для сухого гоління

S1131/41

4.6
| (618) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління, без метушні
Електробритва серії 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне гоління, без метушні

  • Головки 4D Flex вигинаються і зміщуються у 4 напрямках

  • 27 лез з технологією PowerCut, що самі заточуються

  • 40 хв роботи від батареї

  • 8 год до повного заряджання

  • Відкривається одним натисканням для очищення

Ковзає по шкірі для гладкого та рівномірного результату

Ковзає по шкірі для гладкого та рівномірного результату

Бритва Philips для ретельного та комфортного результату. Її 27 лез PowerCut підстригають кожен волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавне і рівномірне гоління. 

Відкривається одним натисканням для легкого чищення

Відкривається одним натисканням для легкого чищення

Чистьте електричну бритву одним натисненням кнопки. Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.

Використовуйте зі шнуром або без нього

Використовуйте зі шнуром або без нього

Використовуйте зручну бездротову бритву для підстригання без волосся заплутування. Або під’єднайте пристрій до електромережі для надійного гоління, коли батарея розрядилася.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

618

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва S1142/00

Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться

Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

16/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий подарунок

Купляв батьку, йому дуже сподобалась якість. До того він мав бритву від іншого бренду. Ціна/якість відповідна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000

06/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий товар

Купувала батькові на подарунок, батькові 70 років і голитися звичайним станком йому незручно. Дуже задоволенні, тепер гоління проходить швидко і безпечно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 