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SH30Змінні бритвені головки

SH30/50

4.7
| (59) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
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Заміняйте кожні 24 місяці, щоб мати бритву, як нову

Оновіть свою бритву

  • Леза PowerCut

  • Підходить для серій S1000, S2000, S3000

  • Підходить для заокругленої серії S5000

Рівномірне та чисте гоління

Рівномірне та чисте гоління

27 лез, які самі заточуються, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного результату. Наші леза, що самі заточуються, залишаються як нові протягом двох років.

Для бритв серії 1000, 2000, 3000 та 5000 заокругленої форми

Для бритв серії 1000, 2000, 3000 та 5000 заокругленої форми

Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories

Бритвені головки легко заміняти

Бритвені головки легко заміняти

1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевіривши правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, ви почуєте звук клацання.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

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4.7

з 5

59

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

2

03/07/2026

Україна

Україна

Леза доброї якості.

Леза легко змінили. Все добре. Дякуємо за сервіс та швидку доставку.

Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Date of Use 2026-07-02

Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Date of Use 2026-07-02

23/11/2025

Україна

Україна

Достатньо безпечні леза

Підійшло до Philips S3000. Можуть залишати порізи на шкірі з акне, але це відбувається не часто

Плюси

Безпечні леза

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

12/11/2024

Україна

Україна

якісні самозаточуючі леза

Дуже люблю свою бритву, але леза вже відпрацювали своє. Замінив леза і улюблений девайс, як новий! Леза якісні, такі ж як були в комплекті з бритвою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

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