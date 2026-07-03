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S1141/00
S1142/00
S3144/00
S3242/12
S3341/13
X3002/00
X3003/00
X3051/00
Леза PowerCut
Підходить для серій S1000, S2000, S3000
Підходить для заокругленої серії S5000
27 лез, які самі заточуються, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного результату. Наші леза, що самі заточуються, залишаються як нові протягом двох років.
Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories
1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевіривши правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, ви почуєте звук клацання.
4.7
з 5
59
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Lary 1
03/07/2026
Україна
Леза доброї якості.
Леза легко змінили. Все добре. Дякуємо за сервіс та швидку доставку.
Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Date of Use 2026-07-02
Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Date of Use 2026-07-02
ryan-gosling
23/11/2025
Україна
Достатньо безпечні леза
Підійшло до Philips S3000. Можуть залишати порізи на шкірі з акне, але це відбувається не часто
Плюси
Безпечні леза
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
tolik333
12/11/2024
Україна
Частина акції
якісні самозаточуючі леза
Дуже люблю свою бритву, але леза вже відпрацювали своє. Замінив леза і улюблений девайс, як новий! Леза якісні, такі ж як були в комплекті з бритвою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
де є відповідні установи