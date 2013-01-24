Зручне, легке гоління
Бритва SHAVER Series 1000 пропонує легке та зручне гоління за доступною ціною. 4-напрямні головки Flex та система лез CloseCut гарантують чудовий результат. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручне, легке гоління
Бритва SHAVER Series 1000 пропонує легке та зручне гоління за доступною ціною. 4-напрямні головки Flex та система лез CloseCut гарантують чудовий результат. Переглянути усі переваги
Голіться без жодних зусиль. Наші надійні леза CloseCut самі заточуються під час роботи.
Головки Flex із 4 незалежними рухами налаштовуються до кожного вигину обличчя, забезпечуючи легке гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
Голіться довше з кожним заряджанням. Бритва працюватиме ефективно впродовж років завдяки нашій потужній та ефективній літій-іонній батареї.
Ви зможете користуватися пристроєм понад 40 хвилин (це приблизно 13 голінь) після восьми годин заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.
Просто висуньте головки і за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.
Довершіть вигляд, використовуючи висувний тример. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Цю бритву створено для роботи лише в бездротовому режимі. Від’єднуйте її від електромережі перед голінням.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування