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  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
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  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту
  • Ретельне гоління, більше комфорту

Більше не доступний

Електробритва серії 3000 для вологого та сухого гоління

S3134/51

4.7
| (429) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління, більше комфорту
Електробритва серії 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне гоління, більше комфорту

  • Головки 5D Pivot & Flex обертаються у 5-ти напрямках

  • 27 лез з технологією PowerCut, що самі заточуються

  • 60 хв роботи від батареї

  • 5 хв заряджання для 1 повного гоління, та 1 година до повного заряджання

  • Висувний тример

Повторює контури обличчя для комфортного гоління

Повторює контури обличчя для комфортного гоління

Бритва Philips Shaver 3000 обертається у 5-напрямках, що відповідає кожному куту і вигину обличчя та шиї. Ця бритва для бороди підстригає кожен волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавний і рівномірний результат.

Ковзає по шкірі для гладкого та рівномірного результату

Ковзає по шкірі для гладкого та рівномірного результату

Бритва Philips для ретельного та комфортного результату. Її 27 лез PowerCut підстригають кожен волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавне і рівномірне гоління. 

На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

Бритву для вологого та сухого гоління можна використовувати відповідно до ваших уподобань. Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або пінки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

429

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

22/03/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Перевершило очікування

Раніше користувався багаторазовим станком, тепер тільки електробритвою. Якість гоління близька до станка, але основна перевага - менше порізів і подразнення шкіри. Однозначно рекомендую

Цей відгук про Електробритва Philips S3144/00 серії 3000

Цей відгук про Електробритва Philips S3144/00 серії 3000

04/01/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Хороше ,комфортне гоління

Чудовий функціонал, висока ергономічність,легкість в користуванні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000

03/11/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволений

Усім задоволений. Гоління значно легше та приємніше. Немає подразнення. УСЕ СУПЕР!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 