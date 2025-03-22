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Головки 5D Pivot & Flex обертаються у 5-ти напрямках
27 лез з технологією PowerCut, що самі заточуються
60 хв роботи від батареї, 1 година до повного заряджання
3-рівневий індикатор батареї
Висувний тример та дорожній футляр
Бритва Philips Shaver 3000 обертається у 5-напрямках, що відповідає кожному куту і вигину обличчя та шиї. Ця бритва для бороди підстригає кожен волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавний і рівномірний результат.
Бритва Philips для ретельного та комфортного результату. Її 27 лез PowerCut підстригають кожен волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавне і рівномірне гоління.
Бритву для вологого та сухого гоління можна використовувати відповідно до ваших уподобань. Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або пінки.
4.7
з 5
429
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Dmytro28
22/03/2025
Україна
Перевірений покупець
Перевершило очікування
Раніше користувався багаторазовим станком, тепер тільки електробритвою. Якість гоління близька до станка, але основна перевага - менше порізів і подразнення шкіри. Однозначно рекомендую
Цей відгук про Електробритва Philips S3144/00 серії 3000
Цей відгук про Електробритва Philips S3144/00 серії 3000
bogdan.ua
04/01/2025
Україна
Перевірений покупець
Хороше ,комфортне гоління
Чудовий функціонал, висока ергономічність,легкість в користуванні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000
Home123
03/11/2024
Україна
Перевірений покупець
Задоволений
Усім задоволений. Гоління значно легше та приємніше. Немає подразнення. УСЕ СУПЕР!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року