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    Shaver series 5000

    Електробритва для вологого та сухого гоління

    S5466/17
    Загальна оцінка / 5
    • Легке, ретельне та комфортне гоління Легке, ретельне та комфортне гоління Легке, ретельне та комфортне гоління
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      Shaver series 5000 Електробритва для вологого та сухого гоління

      S5466/17
      Загальна оцінка / 5

      Легке, ретельне та комфортне гоління

      Бритва Philips Shaver Series 5000 робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд. Переглянути усі переваги

      Shaver series 5000 Електробритва для вологого та сухого гоління

      Легке, ретельне та комфортне гоління

      Бритва Philips Shaver Series 5000 робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд. Переглянути усі переваги

      Легке, ретельне та комфортне гоління

      Бритва Philips Shaver Series 5000 робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд. Переглянути усі переваги

      Shaver series 5000 Електробритва для вологого та сухого гоління

      Легке, ретельне та комфортне гоління

      Бритва Philips Shaver Series 5000 робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 5000

        Shaver series 5000

        Електробритва для вологого та сухого гоління

        Усього:

        Легке, ретельне та комфортне гоління

        • Леза ComfortTech
        • Головки 360° для контурів обличчя
        • Вдосконалений дисплей
        • Точний тример SmartClick
        Ефективне ретельне гоління з оптимальним комфортом для шкіри

        Ефективне ретельне гоління з оптимальним комфортом для шкіри

        Леза, які самі заточуються, забезпечують ефективне ретельне гоління з оптимальним комфортом для шкіри. Вигнуті ковпачки захищають шкіру від лез, які обережно зрізають волосся трохи вище рівня шкіри.

        Підтримує контакт зі шкірою для комфортного, гладкого гоління

        Підтримує контакт зі шкірою для комфортного, гладкого гоління

        Повністю гнучкі головки повертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та безпечного для шкіри гоління.

        Ергономічна ручка з нековзкою гумою

        Ергономічна ручка з нековзкою гумою

        Бритва має ергономічну ручку, тому кожен рух є природнім. Нова ергономічна ручка з нековзкою гумою дозволяє легко голитися навіть у душі.

        Заряджання протягом 1 години та 5-хвилинне швидке заряджання

        Заряджання протягом 1 години та 5-хвилинне швидке заряджання

        Заряджайте бритву повністю лише за 1 годину завдяки потужній та енергоефективній літій-іонній батареї. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

        Повне заряджання забезпечує до 50 хвилин автономної роботи

        Повне заряджання забезпечує до 50 хвилин автономної роботи

        Голіться в автономному режимі протягом 50 хвилин після одного повного заряджання батареї.

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Чистіть бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.

        Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

        Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

        Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

        Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем

        Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем

        Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть у душі.

        Світлодіодний дисплей із піктограмами для інтуїтивного користування

        Світлодіодний дисплей із піктограмами для інтуїтивного користування

        Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 1-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Точний тример
          Так
          Захисний ковпачок
          Так

        • Простота у користуванні

          Чищення
          • Можна мити повністю
          • Відкривається одним натисканням
          Дисплей
          • Індикатор рівня заряду батареї
          • Світлодіодний дисплей
          • Блокування для транспортування
          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання

        • Потужність

          Заряджання
          • 5 хв швидке заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Максимальне споживання енергії
          9  Вт
          Час роботи
          50 хвилин
          Споживання енергії в режимі очікування
          0,04  Вт

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Змінна головка SH30
          Заміняйте кожні 2 роки на SH30

        • Конструкція

          Ручка
          Ручка з гумовими накладками
          Колір
          Королівський темно-синій
          Бритвені головки
          Кутової форми

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Гнучкі головки 360-D
          Система гоління
          Леза ComfortTech

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