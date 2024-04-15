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Більше не доступний
Гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя
Cамозаточувальні леза ComfortTec для оптимального комфорту шкіри
Висувний тример
Світлодіодний дисплей для інтуїтивного користування
50 хв роботи від батареї
Леза, які самі заточуються, забезпечують ефективне ретельне гоління з оптимальним комфортом для шкіри. Вигнуті ковпачки захищають шкіру від лез, які обережно зрізають волосся трохи вище рівня шкіри.
Повністю гнучкі головки повертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та безпечного для шкіри гоління.
Бритва має ергономічну ручку, тому кожен рух є природнім. Нова ергономічна ручка з нековзкою гумою дозволяє легко голитися навіть у душі.
4.7
з 5
18
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Макс 77
15/04/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий прилад!Задоволені якістю
Дякую!!!Дуже вдячні за вчасно доставлений товар і за його якість!!!
Плюси
Так
Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Service 123
10/07/2023
Україна
Частина акції
Чудесный работает отлично, подстраивается под все
Работает супер, можно мыть под водой, удобный, просто отличный
Плюси
Никаких раздражений, хорошо подстраивается под тип кожи, можно брать с собой в путешествия, можно мыть под водой
Мінуси
Пока таких не нашёл
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
vvvІннаvvv
10/07/2023
Україна
Частина акції
Легке, ретельне та комфортне гоління
Подарувала чоловіку цю бритву дуже крута , гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Голить гладенько , тепер не має не яких порізів як від станка ,є тример , працює 50 хв . Вологостійка, можно навіть в душі голитися. 2 роки гарантії, а при реєстрації на сайті Філіпс , ми отримали ще 1 рік додаткової гарантії .
Плюси
Якісна і надійна , за свої гроші , те що треба
Мінуси
Не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року