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Легке, ретельне та комфортне гоління
Бритва Philips Shaver Series 5000 робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке, ретельне та комфортне гоління
Бритва Philips Shaver Series 5000 робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд. Переглянути усі переваги
Легке, ретельне та комфортне гоління
Бритва Philips Shaver Series 5000 робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке, ретельне та комфортне гоління
Бритва Philips Shaver Series 5000 робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд. Переглянути усі переваги
Електробритва для вологого та сухого гоління
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Леза, які самі заточуються, забезпечують ефективне ретельне гоління з оптимальним комфортом для шкіри. Вигнуті ковпачки захищають шкіру від лез, які обережно зрізають волосся трохи вище рівня шкіри.
Повністю гнучкі головки повертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та безпечного для шкіри гоління.
Бритва має ергономічну ручку, тому кожен рух є природнім. Нова ергономічна ручка з нековзкою гумою дозволяє легко голитися навіть у душі.
Заряджайте бритву повністю лише за 1 годину завдяки потужній та енергоефективній літій-іонній батареї. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.
Голіться в автономному режимі протягом 50 хвилин після одного повного заряджання батареї.
Чистіть бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.
Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.
Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть у душі.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 1-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування
Аксесуари
Простота у користуванні
Потужність
Обслуговування
Конструкція
Ефективність гоління