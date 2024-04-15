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  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління
  • Легке, ретельне та комфортне гоління

Більше не доступний

Електробритва серії 5000Для вологого та сухого гоління

S5466/17

4.7
| (18) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Легке, ретельне та комфортне гоління
Електробритва S5466/17 серії 5000 для вологого та сухого гоління робить ранкові процедури комфортними. Бритву можна використовувати інтуїтивно завдяки повністю гнучкій головці та ергономічній ручці. Завдяки можливості відкриття одним рухом її можна легко почистити за кілька секунд.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Легке, ретельне та комфортне гоління

  • Гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя

  • Cамозаточувальні леза ComfortTec для оптимального комфорту шкіри

  • Висувний тример

  • Світлодіодний дисплей для інтуїтивного користування

  • 50 хв роботи від батареї

Ефективне ретельне гоління з оптимальним комфортом для шкіри

Ефективне ретельне гоління з оптимальним комфортом для шкіри

Леза, які самі заточуються, забезпечують ефективне ретельне гоління з оптимальним комфортом для шкіри. Вигнуті ковпачки захищають шкіру від лез, які обережно зрізають волосся трохи вище рівня шкіри.

Підтримує контакт зі шкірою для комфортного, гладкого гоління

Підтримує контакт зі шкірою для комфортного, гладкого гоління

Повністю гнучкі головки повертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та безпечного для шкіри гоління.

Ергономічна ручка з нековзкою гумою

Ергономічна ручка з нековзкою гумою

Бритва має ергономічну ручку, тому кожен рух є природнім. Нова ергономічна ручка з нековзкою гумою дозволяє легко голитися навіть у душі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

18

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

4
1

15/04/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий прилад!Задоволені якістю

Дякую!!!Дуже вдячні за вчасно доставлений товар і за його якість!!!

Плюси

Так

Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

10/07/2023

Україна

Україна

Чудесный работает отлично, подстраивается под все

Работает супер, можно мыть под водой, удобный, просто отличный

Плюси

Никаких раздражений, хорошо подстраивается под тип кожи, можно брать с собой в путешествия, можно мыть под водой

Мінуси

Пока таких не нашёл

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

10/07/2023

Україна

Україна

Легке, ретельне та комфортне гоління

Подарувала чоловіку цю бритву дуже крута , гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Голить гладенько , тепер не має не яких порізів як від станка ,є тример , працює 50 хв . Вологостійка, можно навіть в душі голитися. 2 роки гарантії, а при реєстрації на сайті Філіпс , ми отримали ще 1 рік додаткової гарантії .

Плюси

Якісна і надійна , за свої гроші , те що треба

Мінуси

Не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 