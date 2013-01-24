Один пристрій, різні стилі

Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги