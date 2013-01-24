Один пристрій, різні стилі
Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один пристрій, різні стилі
Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги
Завдяки системі насадок SmartClick пристрій Click&Style легко перетворити на звичайну бритву або бритву для тіла. Просто під’єднайте потрібну насадку до ручки для довершення образу.
Просто встановіть потрібну насадку на ручку, щоб перетворити її на звичайну бритву чи бритву для тіла. Після використання зніміть її. Для гладкого гоління обличчя використовуйте бритву. Бажаєте мати гладке тіло? Скористайтеся бритвою для тіла. Один пристрій, різні стилі.
Для додаткового захисту шкіри вибирайте вологе гоління із пінкою для гоління, а для зручності – сухе гоління.
Подвійну поворотну насадку розроблено для ретельного та чистого гоління без порізів. Бритвені головки рухаються у 3 напрямках для легкого повторення вигинів обличчя.
Гребні із заокругленими кінчиками та запатентовані перламутрові кінчики запобігають подразненню шкіри для ідеально гладенького результату підстригання чи гоління волосся на тілі.
Зручно підстригайте та голіть усе волосся на тілі (за бажанням у душі).
До 40 хв. автономної роботи лише після 1 години заряджання.
Індикатор батареї засвічується, повідомляючи про те, що батарея розряджається, заряджається або повністю зарядилася.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Дизайн
Потужність
Обслуговування