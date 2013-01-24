Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Click & Style

гоління, моделювання та підстригання

S738/17
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Один пристрій, різні стилі Один пристрій, різні стилі Один пристрій, різні стилі
    -{discount-value}

    Click & Style гоління, моделювання та підстригання

    S738/17
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Один пристрій, різні стилі

    Чисто поголене обличчя, ідеально оформлена небритість та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 3-в-1. Він має три окремі насадки: для гоління, тример для бороди та тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Click & Style гоління, моделювання та підстригання

    Один пристрій, різні стилі

    Чисто поголене обличчя, ідеально оформлена небритість та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 3-в-1. Він має три окремі насадки: для гоління, тример для бороди та тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all click-and-style-shavers

      Один пристрій, різні стилі

      • Інструмент "3-в-1"
      • 40 хв. використання/1 год. заряджання
      • Система лез ComfortCut
      Система SmartClick – це прості знімні насадки

      Система SmartClick – це прості знімні насадки

      Завдяки системі насадок SmartClick пристрій Click&Style легко перетворити на звичайну бритву, тример для бороди або бритву для тіла. Просто під’єднайте потрібну насадку до ручки для довершення образу. 

      Щоб створити свій стиль, виберіть одну із 3 змінних насадок

      Щоб створити свій стиль, виберіть одну із 3 змінних насадок

      Просто встановіть потрібну насадку на ручку, щоб перетворити її на звичайну бритву, тример для бороди чи бритву для тіла. Після використання зніміть її. Для гладкого гоління обличчя використовуйте бритву, а для ідеальної щетини – тример. Потрібно доглянути волосся на тілі? Скористайтеся бритвою для тіла. Один пристрій, різні стилі.

      Для додаткового догляду за шкірою користуйтеся кремом для гоління

      Для додаткового догляду за шкірою користуйтеся кремом для гоління

      Для додаткового захисту шкіри вибирайте вологе гоління із пінкою для гоління, а для зручності – сухе гоління.

      Ретельне та безпечне гоління

      Ретельне та безпечне гоління

      Подвійну поворотну насадку розроблено для ретельного та чистого гоління без порізів. Бритвені головки рухаються у 3 напрямках для легкого повторення вигинів обличчя.

      Підстригайте та моделюйте бороду з легкістю і точністю

      Підстригайте та моделюйте бороду з легкістю і точністю

      Створюйте будь-який вигляд – від ідеальної щетини до акуратної бороди чи вусів. Щоб почистити пристрій, сполосніть його під краном.

      Спробуйте різні налаштування довжини, щоб знайти оптимальний варіант

      Спробуйте різні налаштування довжини, щоб знайти оптимальний варіант

      Виберіть одне з 5 налаштувань довжини: від 1 мм для створення ідеальної 3-денної щетини до 5 мм для створення короткої бороди.

      Зручне й безпечне підстригання і гоління волосся на тілі

      Зручне й безпечне підстригання і гоління волосся на тілі

      Гребні із заокругленими кінчиками та запатентовані перламутрові кінчики запобігають подразненню шкіри для ідеально гладенького результату підстригання чи гоління волосся на тілі.

      Ручка й насадка-тример для тіла є водостійкими

      Ручка й насадка-тример для тіла є водостійкими

      Зручно підстригайте та голіть усе волосся на тілі (за бажанням у душі).

      1 година заряджання батареї забезпечує 40 хв. роботи

      1 година заряджання батареї забезпечує 40 хв. роботи

      До 40 хв. автономної роботи лише після 1 години заряджання.

      Вказує на низький заряд батареї, її заряджання або повний заряд

      Вказує на низький заряд батареї, її заряджання або повний заряд

      Індикатор батареї засвічується, повідомляючи про те, що батарея розряджається, заряджається або повністю зарядилася.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Система лез ComfortCut

      • Аксесуари

        SmartClick
        • Стайлер для бороди
        • Пристрій підстригання волосся на тілі
        Догляд
        Захисний ковпачок
        Футляр
        Дорожній футляр
        Використання
        3 гребінці для підстригання волосся на тілі

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        Індикатор батареї
        Чищення
        Можна мити повністю
        Функціонування
        Автономна робота

      • Дизайн

        Ручка
        • Нековзке покриття
        • Зручно тримати

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Тип батареї
        NiMH
        Заряджання
        • 1 година для повного зарядження
        • Швидке заряджання для одного сеансу гоління
        Час роботи
        До 40 хвилин

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH30
        Тример для моделювання
        Заміняйте кожні 2 роки на YS511

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Стайлер для бороди SmartClick
      • Бритва для тіла SmartClick

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись