Щоб створити свій стиль, виберіть одну із 3 змінних насадок

Просто встановіть потрібну насадку на ручку, щоб перетворити її на звичайну бритву, тример для бороди чи бритву для тіла. Після використання зніміть її. Для гладкого гоління обличчя використовуйте бритву, а для ідеальної щетини – тример. Потрібно доглянути волосся на тілі? Скористайтеся бритвою для тіла. Один пристрій, різні стилі.