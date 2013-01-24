Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Lumea Prestige

IPL – Пристрій для видалення волосся

SC2007/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Відчувайте гладкість шкіри постійно* Відчувайте гладкість шкіри постійно* Відчувайте гладкість шкіри постійно*
    -{discount-value}

    Lumea Prestige IPL – Пристрій для видалення волосся

    SC2007/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Відчувайте гладкість шкіри постійно*

    Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Lumea Prestige IPL – Пристрій для видалення волосся

    Відчувайте гладкість шкіри постійно*

    Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    Відчувайте гладкість шкіри постійно*

    Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Lumea Prestige IPL – Пристрій для видалення волосся

    Відчувайте гладкість шкіри постійно*

    Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all ipl

      Відчувайте гладкість шкіри постійно*

      • Для використання на тілі та обличчі
      • 15 хвилин для обробки гомілок
      • 250 000 спалахів лампи
      • Бездротовий дизайн
      Адаптовано для безпечного й ефективного використання у домашніх умовах

      Адаптовано для безпечного й ефективного використання у домашніх умовах

      Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 добровольців.

      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Як результат, кількість волосся, яке виростає на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся.

      Ефективність без зусиль

      Ефективність без зусиль

      Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. – Щоб збільшити це зображення, клацніть на зображення у галереї зображень вгорі цієї сторінки.

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Philips Lumea також НЕ підходить для дуже темної шкіри.

      Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках

      Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках

      Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя та бакенбарди) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, зоні бікіні, животі та руках.

      Велике віконце для обробки для швидкого застосування

      Велике віконце для обробки для швидкого застосування

      Велике віконце для обробки для швидкого застосування на великих ділянках, таких як ноги.

      Точна насадка для безпечної обробки обличчя

      Точна насадка для безпечної обробки обличчя

      Точна насадка має додатковий вбудований оптичний фільтр і гарантує безпечне та зручне застосування на верхній губі, підборідді та бакенбардах. Її можна також використовувати на інших чутливих ділянках тіла, наприклад під пахвами, в зоні бікіні та на важкодоступних ділянках.

      Лагідна обробка

      Лагідна обробка

      Лагідний до Вашої шкіри.

      Зручне бездротове використання

      Зручне бездротове використання

      Унікальний бездротовий дизайн Lumea ідеально підходить для максимального доступу та простого використання.

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.

      Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування

      Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування

      Основний режим застосування передбачає пересування для зручнішого та тривалішого застосування.

      П’ять налаштувань енергії світла

      П’ять налаштувань енергії світла

      Philips Lumea має п’ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.

      Lumea Prestige постачається у розкішному футлярі

      Philips Lumea Prestige має розкішний футляр для легкого зберігання.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Високоефективна лампа
        Подає <gt/> 250 000 спалахів

      • Ділянки для застосовування

        Ділянки тіла
        • Руки
        • Ноги
        • Живіт
        • Зона бікіні
        • Пахви
        Ділянки обличчя
        • Підборіддя
        • Бакенбарди
        • Верхня губа

      • Насадки

        Точна насадка (2 см2)
        Для безпечного застосування на обличчі
        Насадка для тіла (4 см2)
        Для використання нижче лінії шиї

      • Елементи в комплекті

        Зарядний пристрій
        Зарядний пристрій для різної напруги
        Інструкції з використання
        Посібник користувача
        Зберігання
        Розкішний футляр
        Аксесуари
        Ганчірка для чищення

      • Потужність

        Час зарядження
        100 хв.
        Час роботи
        Щонайменше 370 спалахів
        Напруга
        100–240 В

      • Безпека та регульовані налаштування

        Вбудований УФ-фільтр
        Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
        5 налаштувань енергії світла
        Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
        Вбудована система безпеки
        Запобігання випадковій подачі імпульсів світла

      • Обслуговування

        Гарантія
        2-річна гарантія

      • Час застосування

        Гомілка
        8 хв.
        Пахва
        1 хв.
        Лінія бікіні
        1 хв.
        Ділянки обличчя
        1 хв.

      • Режим застосування

        Подача імпульсу світла пересуванням
        Для зручного застосування
        Робота від мережі/автономна робота
        Використання без шнура
        Одиночна подача імпульсу світла
        Для обробки вигнутих ділянок

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • у разі дотримання графіка обробки

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись