Відчувайте гладкість шкіри постійно*
Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчувайте гладкість шкіри постійно*
Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Відчувайте гладкість шкіри постійно*
Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчувайте гладкість шкіри постійно*
Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 добровольців.
Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Як результат, кількість волосся, яке виростає на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся.
Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. – Щоб збільшити це зображення, клацніть на зображення у галереї зображень вгорі цієї сторінки.
Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Philips Lumea також НЕ підходить для дуже темної шкіри.
Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя та бакенбарди) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, зоні бікіні, животі та руках.
Велике віконце для обробки для швидкого застосування на великих ділянках, таких як ноги.
Точна насадка має додатковий вбудований оптичний фільтр і гарантує безпечне та зручне застосування на верхній губі, підборідді та бакенбардах. Її можна також використовувати на інших чутливих ділянках тіла, наприклад під пахвами, в зоні бікіні та на важкодоступних ділянках.
Лагідний до Вашої шкіри.
Унікальний бездротовий дизайн Lumea ідеально підходить для максимального доступу та простого використання.
Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.
Основний режим застосування передбачає пересування для зручнішого та тривалішого застосування.
Philips Lumea має п’ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.
Philips Lumea Prestige має розкішний футляр для легкого зберігання.
Технічні характеристики
Ділянки для застосовування
Насадки
Елементи в комплекті
Потужність
Безпека та регульовані налаштування
Обслуговування
Час застосування
Режим застосування