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Більше не доступний
Мінімум перешкод від інших систем контролю.
Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.
Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD470/00 Analogová dětská chůvička
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