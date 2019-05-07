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  • Можливість чути дитину
  • Можливість чути дитину

Більше не доступний

Philips AventАналогова система контролю за дитиною

SCD470/00

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Радіус дії до 150 м

Можливість чути дитину

Мінімум перешкод від інших систем контролю

Мінімум перешкод від інших систем контролю.

Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити

Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.

Налаштування гучності батьківського блока залежно від ситуації

Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD470/00 Analogová dětská chůvička

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