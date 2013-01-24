Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Цифрова система відеоконтролю за дитиною

    SCD603/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Важливий зв’язок із дитиною Важливий зв’язок із дитиною Важливий зв’язок із дитиною
      -{discount-value}

      Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

      SCD603/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Важливий зв’язок із дитиною

      SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

      Важливий зв’язок із дитиною

      SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги

      Важливий зв’язок із дитиною

      SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

      Важливий зв’язок із дитиною

      SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. baby-monitors

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Цифрова система відеоконтролю за дитиною

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Важливий зв’язок із дитиною

        Бачте і чуйте свою дитину з будь-якого куточка помешкання

        • Кольоровий екран 2,4 дюйма
        Автоматичне інфрачервоне нічне бачення

        Автоматичне інфрачервоне нічне бачення

        Інфрачервоне нічне бачення автоматично вмикається в темряві

        Робочий діапазон: до 150 метрів*

        Робочий діапазон: до 150 метрів*

        Робочий діапазон у приміщенні: до 30 м*; робочий діапазон на вулиці: до 150 м*.

        Дитячий блок із можливістю кріплення на стіні

        Дитячий блок із можливістю кріплення на стіні

        Дитячий блок із можливістю кріплення на стіні для оптимального розміщення

        Функція резервного живлення від батареї у разі збою в електропостачанні

        У дитячому блоці є функція резервного живлення від батареї, тож Ви залишатиметеся на зв’язку у випадку збою електропостачання

        Батьківський блок можна заряджати

        Батьківський блок можна заряджати для зручного переміщення по дому

        Дистанційний вибір колискових

        Обирайте дистанційно колискові, які заспокоять і присплять дитину

        Дитячий нічник із м’яким світлом

        Дитячий нічник із м’яким світлом для спокою малюка

        Режим активації голосом

        Екран і гучність ввімкнуться автоматично, коли дитина заплаче

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Кількість мов
          1
          Етап
          • Вагітність
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців
          Цифрова відеотехнологія
          Так
          Живлення
          220–240  В
          РК-екран для відео
          2,4 дюйма, кольоровий
          Робочий діапазон до
          150 метрів
          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Чудовий чіткий звук
          Так
          Індикатор, який спрацьовує в разі появи звуку
          5x
          Використання впродовж ночі без потреби заряджання
          Так
          Індикація і попередження про низький заряд
          Так
          Індикація і попередження про з’єднання
          Так
          Фіксатор на пояс
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так
          Вимкнення і регулювання гучності
          Так
          Стиль меню
          Телетекст
          Екран із активацією голосом
          Так
          Автоматичне нічне бачення для контролю
          Так
          Регулятор яскравості
          Так
          Функція резервного живлення від батарей
          Так
          Колискові
          Так
          Портативний батьківський блок
          Так
          Батьківський блок можна заряджати
          Так
          Шнурочок для носіння на шиї
          Так
          Можливість монтування на стіні
          Так
          Нічник
          Так

        • Зручність

          Індикація розрядження батареї
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація заряду батареї
          Так
          Живлення
          • 120 В (США)
          • 110–240 В (Бразилія)
          Нічне освітлення
          Так
          Регулятор гучності
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так
          Можливість монтування на стіні
          Так

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          Так
          Фіксатор
          Фіксатор на пояс забезпечує зручність у використанні в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.
          Частотний діапазон
          2,4 ГГц
          Короткий посібник
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips