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Важливий зв’язок із дитиною
SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Важливий зв’язок із дитиною
SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги
Важливий зв’язок із дитиною
SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Важливий зв’язок із дитиною
SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги
Цифрова система відеоконтролю за дитиною
Ціна магазину Philips
Усього:
Інфрачервоне нічне бачення автоматично вмикається в темряві
Робочий діапазон у приміщенні: до 30 м*; робочий діапазон на вулиці: до 150 м*.
Дитячий блок із можливістю кріплення на стіні для оптимального розміщення
У дитячому блоці є функція резервного живлення від батареї, тож Ви залишатиметеся на зв’язку у випадку збою електропостачання
Батьківський блок можна заряджати для зручного переміщення по дому
Обирайте дистанційно колискові, які заспокоять і присплять дитину
Дитячий нічник із м’яким світлом для спокою малюка
Екран і гучність ввімкнуться автоматично, коли дитина заплаче
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари