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  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною
  • Важливий зв’язок із дитиною

Більше не доступний

Philips AventЦифрова система відеоконтролю за дитиною

SCD603/00

3.6
| (7) Відгуки
Важливий зв’язок із дитиною
SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Бачте і чуйте свою дитину з будь-якого куточка помешкання

Важливий зв’язок із дитиною

  • Кольоровий екран 2,4 дюйма

Функція резервного живлення від батареї у разі збою в електропостачанні

У дитячому блоці є функція резервного живлення від батареї, тож Ви залишатиметеся на зв’язку у випадку збою електропостачання

Слухайте, що робить Ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку

Кольоровий екран 2,4 дюйма з високою роздільною здатністю

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.6

з 5

7

Відгуки

4
2

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší babycall

Čistý obraz i zvuk, dobra vydrž baterky, rychle se nabijí, dobře se manipuluje s kamerou, hezky design, praktická lampicka, slouží denně i na cestách, koupila bych ji znovu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

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