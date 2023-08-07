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  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Natural

SCF033/17

4.8
| (370) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Природне захоплення

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 1 пляшечка

  • 260 мл

  • Соска з повільним потоком

  • від 1 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

370

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

07/08/2023

Україна

Україна

пляшечка дуже зручна

Дякую, пляшечка дуже зручна, ми почали нею користуватись ще до місяця (періодично). Дитина п'є з неї без проблем. Всі складові не мають запаху, пластик якісної обробки. Нам вона подобається😊

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural

14/03/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Повністю задоволена

Пляшечки Philips Avent допомагають мені в годуванні вже другої дитини) Всі пляшечки чудової якості та мають ергономічний дизайн, завдяки цьому сміливо обираю Philips Avent та раджу всім знайомим.

Плюси

Якість, дизайн, довговічність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural

11/11/2021

Україна

Україна

Отлично!

Бутылочка буквально выросла вместе с нами, сын потом еще долго увлекался дракончиками и всем, что с ними связано. Отличная, веселый мотив, прочная, удобная форма и благодаря сьемным соскам можно использовать и для чая и для прикорма. В целом пользовались бутылками и сосками только этого бренда, нет ни одного замечения ни по качеству ни по прочности. Бутылка прочная, со временем конечно были мелкие микроцарапинки, но не критично. Отдельно хочу отметить соску, очень удобная, продуманная форма буквально до идеала.

Плюси

Удобная, легко мыть, прочная

Мінуси

не обнаружила

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF070/24 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF070/24 Дитяча пляшечка Natural

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.