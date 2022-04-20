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Більше не доступний
2 шт.
Годування новонароджених
від 0 міс.
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
4.8
з 5
22
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Rewelacyjny smoczek
Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka
Плюси
Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF041/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF041/27 Smoczek Natural
KereMere
11/04/2022
Polska
Świetny materiał i konstrukcja
Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.
Плюси
Miękki, delikatny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF041/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF041/27 Smoczek Natural
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Polecam
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Плюси
Bydowa, wytrzymałość
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF041/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF041/27 Smoczek Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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