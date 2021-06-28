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  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventСоска Natural

SCF042/27

4.8
| (18) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша ультрам’яка соска із гнучкою спіральною формою нагадує груди матері. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Надзвичайно м’яка та гнучка соска

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 2 шт.

  • Повільний потік

  • від 1 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

18

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

28/06/2021

România

România

Baby aproba.

Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.

Плюси

Fara colici, rapid

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Eficient

Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+

Плюси

Natural

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Produs excelent si practic

Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"

Плюси

Imita perfect forma sanului

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural

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      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011