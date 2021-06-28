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Більше не доступний
2 шт.
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Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
4.8
з 5
18
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Плюси
Fara colici, rapid
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Плюси
Natural
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Плюси
Imita perfect forma sanului
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF042/27 Tetină Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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