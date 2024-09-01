Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
М’які та гнучкі пустушки Philips Avent у формі серця не зачіпають ніс дитини. Цілісна конструкція з медичного силікону з багаторазовим футляром, виготовленим на 90% із рослинних матеріалів.*
Цільна силіконова конструкція
Не містить BPA
2 шт. в упаковці
0–6 міс.
Спеціальний нагубник у формі серця призначений для того, щоб повторювати природні контури обличчя дитини й забезпечити максимальний комфорт, не торкаючись про цьому крихітного носика малюка.
Міцна цільна конструкція повністю виготовлена з гнучкого медичного силікону. Наша команда експертів спеціально створила її для новонароджених малюків від 0 до 6 місяців.
Пустушка має симетричну круглу соску, розроблену так, щоб анатомічно відповідати ротовій порожнині дитини й допомагати зменшити тиск між язиком і ротом. Пусушка Philips Avent має незалежну акредитацію Oral Health Foundation.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.5
з 5
43
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Мінуси
Żadnych wad
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Дата використання 2024-05-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Дата використання 2024-05-01
Patcyrja
23/12/2021
Polska
Ekstra smoczek
Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.
Плюси
Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
w.wodo
21/12/2021
Polska
Fantastyczny smoczek!
Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%
Плюси
Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny
Мінуси
Nie zauważyłam żadnych wad
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Дата використання 2021-11-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Дата використання 2021-11-21
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Підхід на основі балансу маси.
Усі наші пустушки мають однакову форму соски та цільну конструкцію, а також доступні з різними формами нагубників, включаючи ті, які розповсюджуються в американських лікарнях.
Порівняно з традиційними методами стерилізації (кип’ятіння) пустушок.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.