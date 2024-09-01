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  • Основна використовувана фотографія
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  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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Більше не доступний

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.5

| (43) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

Комфортно повторює природні контури обличчя малюка

М’які та гнучкі пустушки Philips Avent у формі серця не зачіпають ніс дитини. Цілісна конструкція з медичного силікону з багаторазовим футляром, виготовленим на 90% із рослинних матеріалів.*

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Рекомендація мам номер один у світі1

Пустушка із гнучкого медичного силікону

Комфортно повторює природні контури обличчя малюка

  • Цільна силіконова конструкція

  • Не містить BPA

  • 2 шт. в упаковці

  • 0–6 міс.

Повторює контури обличчя для комфорту дитини

Повторює контури обличчя для комфорту дитини

Спеціальний нагубник у формі серця призначений для того, щоб повторювати природні контури обличчя дитини й забезпечити максимальний комфорт, не торкаючись про цьому крихітного носика малюка.

Цільна конструкція, виготовлена на 100% із медичного силікону

Цільна конструкція, виготовлена на 100% із медичного силікону

Міцна цільна конструкція повністю виготовлена з гнучкого медичного силікону. Наша команда експертів спеціально створила її для новонароджених малюків від 0 до 6 місяців.

Симетрична кругла соска

Симетрична кругла соска

Пустушка має симетричну круглу соску, розроблену так, щоб анатомічно відповідати ротовій порожнині дитини й допомагати зменшити тиск між язиком і ротом. Пусушка Philips Avent має незалежну акредитацію Oral Health Foundation.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

43

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Мінуси

Żadnych wad

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Дата використання 2024-05-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Дата використання 2024-05-01

23/12/2021

Polska

Polska

Ekstra smoczek

Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.

Плюси

Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

21/12/2021

Polska

Polska

Fantastyczny smoczek!

Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%

Плюси

Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny

Мінуси

Nie zauważyłam żadnych wad

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Дата використання 2021-11-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Дата використання 2021-11-21

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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

  1. Підхід на основі балансу маси.

  2. Усі наші пустушки мають однакову форму соски та цільну конструкцію, а також доступні з різними формами нагубників, включаючи ті, які розповсюджуються в американських лікарнях.

  3. Порівняно з традиційними методами стерилізації (кип’ятіння) пустушок.

  4. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.