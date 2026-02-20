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Пустушки
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Philips Avent Soothie Soothie
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SCF099/27
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Я прочитав(-ла) новини про пустушки та BPA — як ви підтверджуєте, що пустушки Philips Avent не містять BPA?
Чи безпечні пустушки Philips Avent для моєї дитини?
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