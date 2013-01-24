Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Niplette™

    SCF152/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків
      -{discount-value}
    • Відтворити Пауза

      Philips Avent Niplette™

      SCF152/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків

      Niplette™ допомагає мамам із пласкими або втягнутими сосками годувати грудьми. Цей унікальний та революційний засіб забезпечує просте нехірургічне рішення на тривалий час. Усього за кілька тижнів безперервного носіння сосок вирівняється та залишатиметься прямим. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Niplette™

      Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків

      Niplette™ допомагає мамам із пласкими або втягнутими сосками годувати грудьми. Цей унікальний та революційний засіб забезпечує просте нехірургічне рішення на тривалий час. Усього за кілька тижнів безперервного носіння сосок вирівняється та залишатиметься прямим. Переглянути усі переваги

      Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків

      Niplette™ допомагає мамам із пласкими або втягнутими сосками годувати грудьми. Цей унікальний та революційний засіб забезпечує просте нехірургічне рішення на тривалий час. Усього за кілька тижнів безперервного носіння сосок вирівняється та залишатиметься прямим. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Niplette™

      Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків

      Niplette™ допомагає мамам із пласкими або втягнутими сосками годувати грудьми. Цей унікальний та революційний засіб забезпечує просте нехірургічне рішення на тривалий час. Усього за кілька тижнів безперервного носіння сосок вирівняється та залишатиметься прямим. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. breast-care

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Niplette™

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків

        Клінічно підтверджені результати*

        • Рішення нехірургічної корекції
        • Для пласких або втягнутих сосків
        • 1 коректор Niplette та 2 вкладиші
        Рішення для пласких або втягнутих сосків

        Рішення для пласких або втягнутих сосків

        Втягнуті соски, які спостерігаються у 10% жінок, спричиняють психологічний стрес та ускладнюють грудне вигодовування для матері й дитини. Під час смоктання дитина має витягувати сосок. Якщо цього не відбувається, може допомогти просте, комфортне рішення – Niplette™. Воно забезпечує комфортне грудне вигодовування для жінок із пласкими або втягнутими сосками без хірургічного втручання*. Це прозора форма для сосків з ущільнюючим диском, під’єднаним до клапана та гнізда для помпи.

        Проста процедура

        Проста процедура

        Однією рукою тримайте чашечку на ареолі соска і втягуйте повітря за допомогою 5-мл помпи для витягування соска. Користувач може керувати всмоктуванням і може тягнути сосок так, як йому зручно. Вийнявши сосок та обережно від’єднавши помпу від клапана, користувач може продовжувати непомітно носити Niplette в бюстгальтері у повсякденному житті. Перше використання максимально заохочується*.

        Ідеально використовувати до або протягом перших 6 місяців вагітності

        Найкраще користуватися Niplette до вагітності та носити протягом 8 годин на день чи вночі*. Якщо груди не надто чутливі, коректор можна також використовувати протягом перших шести місяців вагітності для забезпечення постійної корекції або після народження дитини протягом кількох хвилин перед кожним годуванням. Коректор Niplette витягуватиме соски, забезпечуючи легке захоплення і сприяючи встановленню грудного вигодовування протягом перших кількох днів. Постійна косметична корекція можлива після грудного вигодовування. У такому разі Niplette можна використовувати час від часу.

        Клінічно підтверджені результати

        Клінічні тестування* Niplette підтвердили довготривалу корекцію пласких або втягнутих сосків, які з’явилися в період статевого дозрівання чи у зв’язку з операцією для зменшення грудей. За відсутності операції на грудях вагітні жінки, які планують грудне вигодовування, успішно перейшли до нього. Зазвичай довготривала корекція досягається між першим та третім місяцями постійного застосування.

        Додаткова інформація

        Niplette не працюватиме, коли молоко повністю прибуде. Проте, до цього часу дитина має звикнути до захоплення соска.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          • До вагітності
          • 0–6 місяців
          • Фаза початку грудного вигодовування

        • У комплекті:

          Одноразові вкладиші в бюстгальтер
          2  шт.
          Вкладиші в бюстгальтер
          Дерматологічно протестовано
          Коректор форми сосків Niplette
          Поліпропілен

        • У комплекті:

          Коректор форми сосків Niplette
          1  шт.

        • Конструкція

          Непомітний дизайн
          Так

        • Простота у користуванні

          Легко приховати під одягом
          Натискайте на помпу для нейтралізації вакууму

        • Функції

          Рішення для пласких сосків
          Застосування лагідного всмоктування

        • Легко мити

          Мити в теплій воді з миючим засобом
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • МакДжордж, професор Королівського коледжу пластичної хірургії, Niplette: інструмент для корекції втягнутих сосків без хірургічного втручання, Британський журнал пластичної хірургії (1994) том 47, стор. 46–49

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips