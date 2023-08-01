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Натхненний малям для комфорту мам
Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним процесом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Натхненний малям для комфорту мам
Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним процесом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги
Натхненний малям для комфорту мам
Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним процесом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Натхненний малям для комфорту мам
Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним процесом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги
Електричний молоковідсмоктувач Premium
Усього:
Молоко починає текти лише за хвилину завдяки нашій унікальній технології Природного Руху. Завдяки м’якій фіксації та правильному масажу й всмоктуванню 97% мам оцінюють молоковідсмоктувач як ефективний, а 100% акушерів рекомендують його.
Незалежно від контурів тіла м’яка та гнучка силіконова подушечка молоковідсмоктувача комфортно прилягає до грудей і соска. Вона підходить для 99,98% розмірів грудей та адаптується для м’якої, але надійної фіксації.
Блок двигуна є компактним і перезаряджуваним, тож ви можете займатися своїми справами (або просто заварити чашку чаю) без надокучливих шнурів та кабелів.
Кожне зціджування стає максимально ефективним завдяки 8 режимам для стимуляції відтоку молока та 16 режимам для його зціджування, які можна налаштовувати в процесі використання.
Ми спроєктували наш молоковідсмоктувач так, щоб він не був складним. Завдяки невеликій кількості деталей його легко чистити й збирати.
Двигун нашого молоковідсмоктувача працює практично безшумно, тож ви можете спокійно робити це вдома (або деінде), не відволікаючись.
Функція пам’яті автоматично зберігає ваші останні параметри стимуляції та зціджування, тому вам достатньо просто знайти комфортне місце й натиснути кнопку.
У вас все під контролем: за допомогою функції паузи/продовження ви можете в один дотик зробити перерву, а потім в будь-який момент продовжити.
Дрібниці мають значення — наприклад, наш молоковідсмоктувач відстежує тривалість зціджування і дає вам змогу контролювати його (на кожну грудь і в цілому) за допомогою таймера на цифровому дисплеї.
Спеціальний чохол, у якому пристрій зберігається ізольованим та акуратно складеним, дає вам змогу зціджувати молоко де завгодно, а стильна тканина легко чиститься як ззовні, так і зсередини.
Потужність
Матеріал
У комплекті:
Функції
SCF254/24
SCF153/03
SCF153/01
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