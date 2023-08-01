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    Philips Avent

    Електричний молоковідсмоктувач Premium

    SCF396
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Натхненний малям для комфорту мам Натхненний малям для комфорту мам Натхненний малям для комфорту мам
      -{discount-value}

      Philips Avent Електричний молоковідсмоктувач Premium

      SCF396
      Загальна оцінка / 5

      Натхненний малям для комфорту мам

      Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним процесом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Електричний молоковідсмоктувач Premium

      Натхненний малям для комфорту мам

      Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним процесом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги

      Натхненний малям для комфорту мам

      Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним процесом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Електричний молоковідсмоктувач Premium

      Натхненний малям для комфорту мам

      Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним процесом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги

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        Електричний молоковідсмоктувач Premium

        Електричний молоковідсмоктувач Premium

        - {discount-value}

        Усього:

        Натхненний малям для комфорту мам

        Швидко, зручно, відмінно для мам

        • М'яка адаптивна силіконова подушечка
        • 8 рівнів стимулювання / 16 зціджування
        • 8 + 16 налаштувань
        • Одинарний
        З технологією Natural Motion молоко тече швидше*

        З технологією Natural Motion молоко тече швидше*

        Молоко починає текти лише за хвилину завдяки нашій унікальній технології Природного Руху. Завдяки м’якій фіксації та правильному масажу й всмоктуванню 97% мам оцінюють молоковідсмоктувач як ефективний, а 100% акушерів рекомендують його.

        М’яка силіконова подушечка забезпечує комфорт для кожної мами

        М’яка силіконова подушечка забезпечує комфорт для кожної мами

        Незалежно від контурів тіла м’яка та гнучка силіконова подушечка молоковідсмоктувача комфортно прилягає до грудей і соска. Вона підходить для 99,98% розмірів грудей та адаптується для м’якої, але надійної фіксації.

        Акумуляторний блок для мобільного зціджування

        Акумуляторний блок для мобільного зціджування

        Блок двигуна є компактним і перезаряджуваним, тож ви можете займатися своїми справами (або просто заварити чашку чаю) без надокучливих шнурів та кабелів.

        8 режимів стимуляції, 16 режими зціджування

        8 режимів стимуляції, 16 режими зціджування

        Кожне зціджування стає максимально ефективним завдяки 8 режимам для стимуляції відтоку молока та 16 режимам для його зціджування, які можна налаштовувати в процесі використання.

        Простота чищення і збирання завдяки меншій кількості деталей

        Простота чищення і збирання завдяки меншій кількості деталей

        Ми спроєктували наш молоковідсмоктувач так, щоб він не був складним. Завдяки невеликій кількості деталей його легко чистити й збирати.

        Максимально тихий двигун дає змогу розслабитися

        Максимально тихий двигун дає змогу розслабитися

        Двигун нашого молоковідсмоктувача працює практично безшумно, тож ви можете спокійно робити це вдома (або деінде), не відволікаючись.

        Збереження налаштувань з останнього разу

        Збереження налаштувань з останнього разу

        Функція пам’яті автоматично зберігає ваші останні параметри стимуляції та зціджування, тому вам достатньо просто знайти комфортне місце й натиснути кнопку.

        Призупинення в будь-який момент

        Призупинення в будь-який момент

        У вас все під контролем: за допомогою функції паузи/продовження ви можете в один дотик зробити перерву, а потім в будь-який момент продовжити.

        Відстеження часу зціджування

        Відстеження часу зціджування

        Дрібниці мають значення — наприклад, наш молоковідсмоктувач відстежує тривалість зціджування і дає вам змогу контролювати його (на кожну грудь і в цілому) за допомогою таймера на цифровому дисплеї.

        Ізоляційний чохол для зручного транспортування

        Ізоляційний чохол для зручного транспортування

        Спеціальний чохол, у якому пристрій зберігається ізольованим та акуратно складеним, дає вам змогу зціджувати молоко де завгодно, а стильна тканина легко чиститься як ззовні, так і зсередини.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга живлення
          100V - 240  В

        • Матеріал

          Молоковідсмоктувач
          Без вмісту BPA* (лише частини, які контактують з їжею)

        • У комплекті:

          Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
          1  шт.
          Одноразові вкладиші в бюстгальтер
          4  шт.
          Milk Container( 120ml/4oz)
          1  шт.
          Комплект для зціджування
          1  шт.
          Адаптер мікро-USB
          1  шт.
          Блок двигуна (акумуляторний)
          1  шт.
          Ущільнюючий диск
          1  шт.
          Пакети для молока
          5 шт.
          Дорожній футляр
          1 шт.

        • Функції

          М’яка та адаптивна подушечка
          Лагідне стимулювання

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              • Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)
              • 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
              • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 білошкірих учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).
              • З урахуванням результатів опитувань про 1000 подушечок під час клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.)
              • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

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              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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