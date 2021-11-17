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Більше не доступний
Створено для контакту зі шкірою
Захист подразнених сосків
Середні (21 мм)
2 шт.
Наші накладки для сосків у формі метелика створено для контакту "шкіра до шкіри". Завдяки такій формі не лише ніс дитини контактує із грудьми, а й підборіддя, що дозволяє дитині відчувати запах матері й торкатися її шкіри. Просто розмістіть накладку посередині соска, щоб дитина правильно захопила цілу ареолу. Насолоджуйтеся зв’язком із дитиною, захищаючи соски.
Ми створили накладки для сосків, щоб допомогти немовлятам одразу правильно захоплювати сосок, а мамам довше годувати грудьми*. Накладка для сосків, створена для матерів із пласкими та втягнутими сосками і дітей, які погано смокчуть або мають аномалії розвитку ротової порожнини, забезпечує форму соска для захоплення і зберігає виступаюче положення соска під час зупинок годування.
Накладки для сосків створено для забезпечення комфорту та лагіднішого годування для болючих, потрісканих сосків. Вони можуть допомогти зменшити тертя та натягування сосків під час грудного вигодовування, завдяки чому Ви можете комфортно годувати дитину найкращим молоком.
4.8
з 5
264
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Vita19911
17/11/2021
Україна
Частина акції
Дуже зручно
Дуже зручно для годування, не боляче Дівчата, спробуйте І сосочки не тріскають
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків
Kseniya5027125
16/11/2021
Україна
Частина акції
Супер!
Маю такі і просто задоволена,адже за допомогою них зручно дитині і мені не боляче
Плюси
+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків
Татя
15/11/2021
Україна
полезная вещь
Мне очень помогли наладить гв, так как у меня плоские соски и малыш не мог взять грудь
Плюси
+
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
у разі пласких або втягнутих сосків, болючих, чутливих, потрісканих сосків та проблематичного захоплення
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.