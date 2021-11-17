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  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
  • Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*

Більше не доступний

Philips AventНакладка для сосків

SCF153/03

4.8
| (264) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*
Накладки для сосків створено, щоб допомогти Вам годувати грудьми, маючи проблеми зі сосками чи їх захопленням. Ультратонкі накладки для сосків у формі метелика дозволяють дитині контактувати з грудьми та допомагають підтримувати зв’язок із мамою під час годування.
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Рекомендація мам номер один у світі1

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Легке захоплення соска для дитини, лагідний до Вашої шкіри*

Допомагає годувати грудьми довше і з комфортом*

  • Створено для контакту зі шкірою

  • Захист подразнених сосків

  • Середні (21 мм)

  • 2 шт.

Створено для забезпечення контакту шкіри з дитиною

Створено для забезпечення контакту шкіри з дитиною

Наші накладки для сосків у формі метелика створено для контакту "шкіра до шкіри". Завдяки такій формі не лише ніс дитини контактує із грудьми, а й підборіддя, що дозволяє дитині відчувати запах матері й торкатися її шкіри. Просто розмістіть накладку посередині соска, щоб дитина правильно захопила цілу ареолу. Насолоджуйтеся зв’язком із дитиною, захищаючи соски.

Створено для вирішення проблем із захопленням соска

Створено для вирішення проблем із захопленням соска

Ми створили накладки для сосків, щоб допомогти немовлятам одразу правильно захоплювати сосок, а мамам довше годувати грудьми*. Накладка для сосків, створена для матерів із пласкими та втягнутими сосками і дітей, які погано смокчуть або мають аномалії розвитку ротової порожнини, забезпечує форму соска для захоплення і зберігає виступаюче положення соска під час зупинок годування.

Створено для чутливих або болючих сосків

Створено для чутливих або болючих сосків

Накладки для сосків створено для забезпечення комфорту та лагіднішого годування для болючих, потрісканих сосків. Вони можуть допомогти зменшити тертя та натягування сосків під час грудного вигодовування, завдяки чому Ви можете комфортно годувати дитину найкращим молоком.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

264

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

17/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно

Дуже зручно для годування, не боляче Дівчата, спробуйте І сосочки не тріскають

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків

16/11/2021

Україна

Україна

Супер!

Маю такі і просто задоволена,адже за допомогою них зручно дитині і мені не боляче

Плюси

+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків

15/11/2021

Україна

Україна

полезная вещь

Мне очень помогли наладить гв, так как у меня плоские соски и малыш не мог взять грудь

Плюси

+

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF153/03 Накладка для сосків

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. у разі пласких або втягнутих сосків, болючих, чутливих, потрісканих сосків та проблематичного захоплення

      2. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      3. Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.