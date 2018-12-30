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Більше не доступний

Philips AventНабір зручних накладок на груди

SCF157/02

4.8
| (81) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Комфорт і захист
Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока.
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Рекомендація мам номер один у світі1

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  • 2 шт.

Вбирають надлишкове грудне молоко

Накладки Philips Avent для вбирання грудного молока (без отворів) вбирають надлишкове грудне молоко під час годування чи використання молоковідсмоктувача.

Допомагають зменшити застій молока

Захист подразнених сосків

Накладки, що пропускають повітря, захищають подразнені та потріскані соски та сприяють швидшому загоєнню. Ніжне потискування оболонок допомагає зменшити застій молока. Дірки забезпечують циркуляцію повітря.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

81

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2
1

30/12/2018

Polska

Polska

Polecam z całego serca!

Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

27/12/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny i dostosowany do potrzeb karmiących mam

Rewelacja szczegolnie na krótko po porodzie kiedy laktacja jeszcze się nie ustabilizowala i piersi są czesto przepełnione i bolesne. Położna doradzala mi żeby zakładać muszelki codziennie. Ten produkt poleciłam już znajomej.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

27/11/2018

Polska

Polska

Super

Polecam Philips Avent Zestaw Silikonowe Muszle Laktacyjne ułatwiły mi bardzo karmienie piersią z czym miałam bardzo duży problem przez wklęskę brodawki,dzięki nim już się nie stresuje tak jak kiedyś.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

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      1. Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.