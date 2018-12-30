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Більше не доступний
2 шт.
Накладки Philips Avent для вбирання грудного молока (без отворів) вбирають надлишкове грудне молоко під час годування чи використання молоковідсмоктувача.
Накладки, що пропускають повітря, захищають подразнені та потріскані соски та сприяють швидшому загоєнню. Ніжне потискування оболонок допомагає зменшити застій молока. Дірки забезпечують циркуляцію повітря.
4.8
з 5
81
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
MartaN
30/12/2018
Polska
Polecam z całego serca!
Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Julia07
27/12/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny i dostosowany do potrzeb karmiących mam
Rewelacja szczegolnie na krótko po porodzie kiedy laktacja jeszcze się nie ustabilizowala i piersi są czesto przepełnione i bolesne. Położna doradzala mi żeby zakładać muszelki codziennie. Ten produkt poleciłam już znajomej.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Kasia91
27/11/2018
Polska
Super
Polecam Philips Avent Zestaw Silikonowe Muszle Laktacyjne ułatwiły mi bardzo karmienie piersią z czym miałam bardzo duży problem przez wklęskę brodawki,dzięki nim już się nie stresuje tak jak kiedyś.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.