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    Philips Avent

    Набір зручних накладок на груди

    SCF157/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Комфорт і захист Комфорт і захист Комфорт і захист
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      Philips Avent Набір зручних накладок на груди

      SCF157/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Комфорт і захист

      Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Набір зручних накладок на груди

      Комфорт і захист

      Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока. Переглянути усі переваги

      Комфорт і захист

      Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Набір зручних накладок на груди

      Комфорт і захист

      Надзвичайно ніжні накладки на груди Philips Avent SCF157/02 носять усередині бюстгальтера для запобігання подразненню сосків та для вбирання грудного молока. Переглянути усі переваги

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        Набір зручних накладок на груди

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Комфорт і захист

        Надзвичайно зручні накладки на груди

        • 2 шт.

        Вбирають надлишкове грудне молоко

        Накладки Philips Avent для вбирання грудного молока (без отворів) вбирають надлишкове грудне молоко під час годування чи використання молоковідсмоктувача.

        Захист подразнених сосків

        Накладки, що пропускають повітря, захищають подразнені та потріскані соски та сприяють швидшому загоєнню. Ніжне потискування оболонок допомагає зменшити застій молока. Дірки забезпечують циркуляцію повітря.

        Накладки на груди можна використовувати під час годування грудьми або зціджування

        Накладки на груди можна використовувати під час годування грудьми або зціджування. До них додаються надзвичайно м’які силіконові подушечки-підкладки.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          0–6 місяців

        • Матеріал

          Подушечки-підкладки
          Силікон

        • У комплекті:

          Накладки, що пропускають повітря
          2  шт.
          Накладки для збирання грудного молока, що не пропускають повітря
          2  шт.
          Ультраніжні подушечки-підкладки
          2  шт.

        • Захист від

          Подразнені соски
          Так
          Потріскані соски
          Так

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            • Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.

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