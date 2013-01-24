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Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів
Прорізувач для зубів Philips Avent допоможе втамувати біль під час прорізування зубів. Його можна охолодити в холодильнику, це ще більше заспокоїть болючі ясна малюка під час прорізування зубчиків. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів
Прорізувач для зубів Philips Avent допоможе втамувати біль під час прорізування зубів. Його можна охолодити в холодильнику, це ще більше заспокоїть болючі ясна малюка під час прорізування зубчиків. Переглянути усі переваги
Прорізувач для зубів "слоник"
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