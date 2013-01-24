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    Philips Avent

    Прорізувач для зубів "слоник"

    SCF199/00
    Avent
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів
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      Philips Avent Прорізувач для зубів "слоник"

      SCF199/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів

      Прорізувач для зубів Philips Avent допоможе втамувати біль під час прорізування зубів. Його можна охолодити в холодильнику, це ще більше заспокоїть болючі ясна малюка під час прорізування зубчиків. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Прорізувач для зубів "слоник"

      Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів

      Прорізувач для зубів Philips Avent допоможе втамувати біль під час прорізування зубів. Його можна охолодити в холодильнику, це ще більше заспокоїть болючі ясна малюка під час прорізування зубчиків. Переглянути усі переваги

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        Прорізувач для зубів "слоник"

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Допомагає заспокоїти дитячі ясна під час прорізування зубів

        Дістає до передніх, середніх і задніх зубів

        • від 3 міс.
        • Передні, середні та задні зуби
        Просто споліскуйте водою або стерилізуйте

        Просто споліскуйте водою або стерилізуйте

        Просто споліскуйте водою або стерилізуйте

        Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

        Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

        Без BPA – згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU.

        Легкий дизайн забезпечує легке захоплення

        Легкий дизайн забезпечує легке захоплення

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Малайзія
          Так
          Етап
          • від 3 місяців
          • Передні, середні та задні зуби

        • Характеристики

          Можна стерилізувати
          Так
          Допомагає втамувати біль під час прорізування зубів
          Так
          Гігієнічні
          Так
          Не містить BPA
          Так
          Можна охолоджувати
          Так

        • Матеріал

          Текстура та матеріали
          2

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