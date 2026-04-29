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Philips Avent Прорізувач для зубів "слоник"

Більше не доступний

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Philips AventПрорізувач для зубів "слоник"

SCF199/00

Philips Avent Прорізувач для зубів "слоник"

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport - English (US)

  • PDF файл, 364 kB
  • 5 January 2021

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 948 kB
  • 8 January 2021

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