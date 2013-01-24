Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Швидке та рівномірне підігрівання
Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок для годування і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та рівномірне підігрівання
Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок для годування і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги
Швидке та рівномірне підігрівання
Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок для годування і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та рівномірне підігрівання
Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок для годування і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги
Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі
Ціна магазину Philips
Усього:
За допомогою електричного підігрівача дитячої їжі та пляшечок Philips Avent підготуватися до годування буде швидко і легко. Просто додайте води та виберіть налаштування. Підігрівач пляшечок може підігріти 125 мл молока за кімнатної температури приблизно за 4 хвилини.
Електричний підігрівач пляшечок і дитячої їжі Philips Avent – це безпечний спосіб підготуватися до годування дитини. Він м’яко й рівномірно підігріває їжу без гарячих ділянок.
Країна виготовлення
Вага та розміри
Сумісність
У комплекті:
Design