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    Philips Avent

    Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

    SCF255/54
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Швидке та рівномірне підігрівання Швидке та рівномірне підігрівання Швидке та рівномірне підігрівання
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      Philips Avent Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

      SCF255/54
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок для годування і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок для годування і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок для годування і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Швидкий, безпечний спосіб підігріти зціджене молоко і дитячу їжу – електричний підігрівач пляшечок для годування і дитячої їжі Philips Avent здатен підігріти 125 мл молока за кімнатної температури за 4 хвилини. Переглянути усі переваги

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        Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидке та рівномірне підігрівання

        Підігрівач пляшечок, швидкий і легкий у користуванні

        • 220–240 В
        Просто додайте води та виберіть налаштування

        Просто додайте води та виберіть налаштування

        За допомогою електричного підігрівача дитячої їжі та пляшечок Philips Avent підготуватися до годування буде швидко і легко. Просто додайте води та виберіть налаштування. Підігрівач пляшечок може підігріти 125 мл молока за кімнатної температури приблизно за 4 хвилини.

        Рівномірне та безпечне підігрівання їжі для дитини

        Рівномірне та безпечне підігрівання їжі для дитини

        Електричний підігрівач пляшечок і дитячої їжі Philips Avent – це безпечний спосіб підготуватися до годування дитини. Він м’яко й рівномірно підігріває їжу без гарячих ділянок.

        Для пляшечок Avent, контейнерів Magic і баночок

        Для пляшечок Avent, контейнерів Magic і баночок

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Напруга
          220–240  В
          Етап
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

        • Вага та розміри

          Вага
          570  г
          Розміри
          138 (В), 132 (Ш), 144 (Д)  мм

        • Сумісність

          Сумісність із лінійкою Philips Avent
          Усі пляшечки, контейнери Magic і баночки

        • У комплекті:

          Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі
          1  шт.

        • Design

          Легкість у використанні
          Легкий вибір режимів за допомогою дискового регулятора

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              • Пляшечка не входить у комплект пристрою

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