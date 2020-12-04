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Більше не доступний
Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.
4.8
з 5
27
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
04/12/2020
Magyarország
Több mint melltartóbetét
Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.
Плюси
minden
Мінуси
nincs
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Дата використання 2019-12-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Дата використання 2019-12-04
Tigris19
22/02/2020
Magyarország
Nagyon hasznos fejéshez
Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.
Плюси
Tökéletes kiegészítés fejéshez
Мінуси
Akciósan vettük, így nagyon megérte
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Дата використання 2019-10-22
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Дата використання 2019-10-22
Krisi2019
22/02/2020
Magyarország
A termék kiválóan segített a bajban
Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Дата використання 2019-01-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Дата використання 2019-01-21