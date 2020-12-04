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Більше не доступний

Philips AventSCF258/02 2-in-1 Thermo pad

SCF258/02

4.8

| (27) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

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Відгуки

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4.8

з 5

27

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Több mint melltartóbetét

Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.

Плюси

minden

Мінуси

nincs

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Дата використання 2019-12-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Дата використання 2019-12-04

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos fejéshez

Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.

Плюси

Tökéletes kiegészítés fejéshez

Мінуси

Akciósan vettük, így nagyon megérte

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Дата використання 2019-10-22

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Дата використання 2019-10-22

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiválóan segített a bajban

Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Дата використання 2019-01-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Дата використання 2019-01-21

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