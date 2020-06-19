Умови пошуку

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      SCF430/20

      Портативний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent із технологією природного руху, натхненною смоктальними діями дитини для швидкого відтоку молока. Підходить для всіх сосків. Можна легко регулювати ритм та силу вакууму. Важливо знайти правильну соску.

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Зціджувати молоко – це просто

      Технологія природного руху для швидшого відтоку молока

      • Стандартний набір
      Допомагає стимулювати притік молока

      Допомагає стимулювати притік молока

      Інноваційний силіконовий фланець, натхненний смоктальними діями немовлят, стимулює сосок для швидкого вироблення молока. Для комфортного й ефективного зціджування.

      М’яка й адаптивна силіконова подушечка

      М’яка й адаптивна силіконова подушечка

      Оскільки усі ми відрізняємось формами й розміром, силіконова насадка м’яко згинається та пристосовується під вашу тілобудову. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

      Виберіть правильний потік їжі для дитини

      Виберіть правильний потік їжі для дитини

      Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку їжі, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізувати годування з пляшечки. Усі соски Natural Response виготовлені з м’якого силікону.

      Ідеально підходить для випадкового зціджування, в будь-якому місці й у будь-який час

      Ідеально підходить для випадкового зціджування, в будь-якому місці й у будь-який час

      Молоковідсмоктувач малий та легкий, завдяки чому його легко зберігати й переносити, що робить зціджування у дорозі простим та непомітним.

      Легке стимулювання зціджування молока до або між годуваннями

      Легке стимулювання зціджування молока до або між годуваннями

      Унікальний, портативний ручний молоковідсмоктувач – ідеальний для матерів, яким потрібне лагідне зціджування молока за межами дому або перед грудним годуванням.

      Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока

      Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока

      Регулюйте ритм зціджування відповідно до своїх потреб, відчуття комфорту та індивідуальних особливостей відтоку молока.

      Зціджуйте, не нахиляючись уперед

      Зціджуйте, не нахиляючись уперед

      Почувайтеся комфортніше під час зціджування – завдяки унікальному дизайну не потрібно нахилятися вперед чи приймати будь-яке незручне положення – ви можете сидіти прямо або як почуваєтесь зручніше.

      Легко чистити та збирати

      Легко чистити та збирати

      Оскільки молоковідсмоктувач складається з невеликої кількості деталей, його дуже легко зібрати, розібрати та помити.

      Зціджування і годування

      Зціджування і годування

      Для годування зцідженим молоком просто під’єднайте м’яку соску до контейнера-пляшечки. Щоб зберегти молоко для годування згодом, закрийте пляшечку, використовуючи ущільнюючий диск.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Одноразові вкладиші в бюстгальтер
        4  шт.
        Ущільнюючий диск
        1  шт.
        Кришка подушечки
        1  шт.
        Комплект для зціджування з ручкою
        1  шт.
        Пакети для молока
        5 шт.
        Пляшечка 4 унц.
        1 шт.
        Соска з повільним потоком
        1 шт.

      • Функції

        М’яка та адаптивна подушечка
        Лагідне стимулювання
      • Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
      • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 учасниць (білошкірих), США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).
      • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

