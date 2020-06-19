Умови пошуку
SCF430/20
Зціджувати молоко – це просто
Портативний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent із технологією природного руху, натхненною смоктальними діями дитини для швидкого відтоку молока. Підходить для всіх сосків. Можна легко регулювати ритм та силу вакууму. Важливо знайти правильну соску. Дивіться більше нижчеПереглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ручний молоковідсмоктувач
Інноваційний силіконовий фланець, натхненний смоктальними діями немовлят, стимулює сосок для швидкого вироблення молока. Для комфортного й ефективного зціджування.
Оскільки усі ми відрізняємось формами й розміром, силіконова насадка м’яко згинається та пристосовується під вашу тілобудову. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).
Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку їжі, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізувати годування з пляшечки. Усі соски Natural Response виготовлені з м’якого силікону.
Молоковідсмоктувач малий та легкий, завдяки чому його легко зберігати й переносити, що робить зціджування у дорозі простим та непомітним.
Унікальний, портативний ручний молоковідсмоктувач – ідеальний для матерів, яким потрібне лагідне зціджування молока за межами дому або перед грудним годуванням.
Регулюйте ритм зціджування відповідно до своїх потреб, відчуття комфорту та індивідуальних особливостей відтоку молока.
Почувайтеся комфортніше під час зціджування – завдяки унікальному дизайну не потрібно нахилятися вперед чи приймати будь-яке незручне положення – ви можете сидіти прямо або як почуваєтесь зручніше.
Оскільки молоковідсмоктувач складається з невеликої кількості деталей, його дуже легко зібрати, розібрати та помити.
Для годування зцідженим молоком просто під’єднайте м’яку соску до контейнера-пляшечки. Щоб зберегти молоко для годування згодом, закрийте пляшечку, використовуючи ущільнюючий диск.
У комплекті:
Функції
