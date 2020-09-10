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  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

Більше не доступний

Philips AventЦифровий підігрівач пляшечок

SCF260/22

3.7
| (18) Відгуки
Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки новому цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі можна швидко та безпечно підігріти дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

  • 220–240 В

Надзвичайно швидкий, кілька опцій підігрівання

Надзвичайно швидкий, кілька опцій підігрівання

Просто виберіть необхідні параметри, а технологія iQ самостійно вибере час для помірного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.

Повідомляє про готовність їжі до споживання

Легкий у використанні цифровий дисплей надає потрібну інформацію.

Безпечне та рівномірне підігрівання

Безпечне та рівномірне підігрівання

Їжа нагрівається рівномірно, без гарячих ділянок. Функція автоматичного вимкнення запобігає перегріванню.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

18

Відгуки

3

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Плюси

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

10/12/2014

Polska

Polska

bez niego ani rusz!

Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Виняток: не рекомендовано для використання з напівпрозорими поліпропіленовими пляшечками Philips Avent об’ємом 330 мл.