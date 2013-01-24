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Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі Ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі Ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги
Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі Ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі Ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту. Переглянути усі переваги
Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent автоматично обчислює час, потрібний для підігрівання, враховуючи вид їжі, її кількість і початкову температуру. Їжа підігрівається рівномірно без гарячих ділянок. Функція автоматичного вимкнення усуває ризик перегрівання.
Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent дає змогу швидко й рівномірно нагріти дитячу їжу. Він підігріє 125 мл молока за кімнатної температури менше, ніж за 2 хвилини.
Цифровий дисплей підігрівача пляшечок Philips Avent дуже простий у користуванні. Він повідомляє про перебіг циклу нагрівання та про готовність їжі.
Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent можна використовувати для підігрівання молока та дитячої їжі кімнатної температури, з холодильника та навіть із морозильної камери. Він вміщає пляшечки Philips Avent, контейнери Magic та баночки з дитячою їжею.
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