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Більше не доступний
SCF260/37
220–240 В
Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent автоматично обчислює час, потрібний для підігрівання, враховуючи вид їжі, її кількість і початкову температуру. Їжа підігрівається рівномірно без гарячих ділянок. Функція автоматичного вимкнення усуває ризик перегрівання.
Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent дає змогу швидко й рівномірно нагріти дитячу їжу. Він підігріє 125 мл молока за кімнатної температури менше, ніж за 2 хвилини.
Цифровий дисплей підігрівача пляшечок Philips Avent дуже простий у користуванні. Він повідомляє про перебіг циклу нагрівання та про готовність їжі.
3.7
з 5
18
Відгуки
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Плюси
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Перевірений покупець
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
daga800
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Пляшечка не входить у комплект пристрою
Виняток: не рекомендовано для використання з напівпрозорими поліпропіленовими пляшечками Philips Avent об’ємом 330 мл.