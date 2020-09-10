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  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
  • Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

Більше не доступний

Philips AventЦифровий підігрівач пляшечок

SCF260/37

3.7
| (18) Відгуки
Швидке, "інтелектуальне" підігрівання
Завдяки цифровому підігрівачу пляшечок і дитячої їжі ви швидко та безпечно підігрієте дитячу їжу. Удосконалена технологія автоматично вираховує час підігрівання. Просто виберіть кілька початкових параметрів і дайте підігрівачу зробити решту.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Надзвичайно швидкий, кілька опцій підігрівання

Швидке, "інтелектуальне" підігрівання

  • 220–240 В

Автоматичне обчислення часу підігрівання

Автоматичне обчислення часу підігрівання

Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent автоматично обчислює час, потрібний для підігрівання, враховуючи вид їжі, її кількість і початкову температуру. Їжа підігрівається рівномірно без гарячих ділянок. Функція автоматичного вимкнення усуває ризик перегрівання.

Контрольована пара підігріває швидко й рівномірно

Контрольована пара підігріває швидко й рівномірно

Цифровий підігрівач пляшечок Philips Avent дає змогу швидко й рівномірно нагріти дитячу їжу. Він підігріє 125 мл молока за кімнатної температури менше, ніж за 2 хвилини.

Простий у користуванні цифровий дисплей

Простий у користуванні цифровий дисплей

Цифровий дисплей підігрівача пляшечок Philips Avent дуже простий у користуванні. Він повідомляє про перебіг циклу нагрівання та про готовність їжі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

18

Відгуки

3

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Плюси

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

10/12/2014

Polska

Polska

bez niego ani rusz!

Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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      1. Пляшечка не входить у комплект пристрою

      2. Виняток: не рекомендовано для використання з напівпрозорими поліпропіленовими пляшечками Philips Avent об’ємом 330 мл.