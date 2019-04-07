КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
  • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
  • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
  • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

Більше не доступний

Philips AventПаровий стерилізатор для мікрохвильової печі

SCF271/20

4.6
| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/20 можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Стерилізує 6 пляшечок за 2 хвилини*

Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати практично з усіма мікрохвильовими печами на ринку. Його невеликий розмір забезпечує зручність у дорозі, тож у вас завжди буде стерильна пляшечка незалежно від того, куди ви їдете: у коротку нічну подорож чи на триваліший відпочинок закордоном. Він також стане ідеальним додатковим стерилізатором у домі дідуся й бабусі. Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.

Бічні ручки надійно фіксують кришку

Бічні ручки надійно фіксують кришку

Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має збоку фіксатори для додаткової безпеки. Фіксатори надійно тримають кришку, щоб гаряча вода не вихлюпнулася, коли ви діставатимете стерилізатор із мікрохвильової печі. Крім того, бічні ручки не нагріваються сильно, тож ви зможете безпечно користуватися стерилізатором.

Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.6

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Плюси

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 