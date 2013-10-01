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Більше не доступний
220–240 В
Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.
Після завершення циклу стерилізації вміст в електричному стерилізаторі Philips Avent залишається стерильним упродовж 6 годин, якщо не відкривати кришку.
За допомогою електричного стерилізатора Philips Avent ви зможете простерилізувати вміст усього за 8 хвилин
5.0
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Частина акції
Перевірений покупець
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Плюси
gyors, alapos, egyszerű
Мінуси
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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