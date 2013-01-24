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    Philips Avent

    Електричний паровий стерилізатор

    SCF274/34
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин
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      Philips Avent Електричний паровий стерилізатор

      SCF274/34
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

      Стерильність вмісту до 6 годин Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 659.00грн
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      Philips Avent Електричний паровий стерилізатор

      Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

      Стерильність вмісту до 6 годин Переглянути усі переваги

      Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

      Стерильність вмісту до 6 годин Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 659.00грн
      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Електричний паровий стерилізатор

      Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

      Стерильність вмісту до 6 годин Переглянути усі переваги

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        Електричний паровий стерилізатор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

        Швидкий та простий у використанні

        • 220–240 В
        Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

        Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

        Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.

        Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 6 годин

        Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 6 годин

        Після завершення циклу стерилізації вміст в електричному стерилізаторі Philips Avent залишається стерильним упродовж 6 годин, якщо не відкривати кришку.

        Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 8 хвилин

        Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 8 хвилин

        За допомогою електричного стерилізатора Philips Avent ви зможете простерилізувати вміст усього за 8 хвилин

        Просто додайте води, завантажте та ввімкніть

        Просто додайте води, завантажте та ввімкніть

        Електричний стерилізатор Philips Avent дуже простий у використанні. Просто додайте води, завантажте в стерилізатор потрібний вміст і ввімкніть його.

        Додатковий захист за допомогою стерилізації природною парою

        Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          220–240  В
          Великобританія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • Вага та розміри

          Розміри
          313 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  мм
          Вага
          1,575  кг

        • У комплекті:

          Щипці
          1  шт.

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