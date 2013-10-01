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  • Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин
  • Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин
  • Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин
  • Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин
  • Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин
  • Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

Більше не доступний

Philips AventЕлектричний паровий стерилізатор

SCF274/34

5
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин
Стерильність вмісту до 6 годин
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Рекомендація мам номер один у світі1

Швидкий та простий у використанні

Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

  • 220–240 В

Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.

Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 6 годин

Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 6 годин

Після завершення циклу стерилізації вміст в електричному стерилізаторі Philips Avent залишається стерильним упродовж 6 годин, якщо не відкривати кришку.

Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 8 хвилин

Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 8 хвилин

За допомогою електричного стерилізатора Philips Avent ви зможете простерилізувати вміст усього за 8 хвилин

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Перевірений покупець

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Плюси

gyors, alapos, egyszerű

Мінуси

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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