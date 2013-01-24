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    Philips Avent

    Цифровий паровий стерилізатор

    SCF276/26
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Завжди готовий до використання Завжди готовий до використання Завжди готовий до використання
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    • Відтворити Пауза

      Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

      SCF276/26
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Завжди готовий до використання

      Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

      Завжди готовий до використання

      Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

      Завжди готовий до використання

      Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

      Завжди готовий до використання

      Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

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        Цифровий паровий стерилізатор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Завжди готовий до використання

        Удосконалена технологія для стерильності упродовж 24 годин

        • 220–240 В
        Технологія IQ розумно задовольняє усі ваші потреби

        Технологія IQ розумно задовольняє усі ваші потреби

        Вироби Philips Avent iQ із прогресивною технологією – це розумні та ефективні пристрої, створені для того, аби спростити годування й догляд за дитиною.

        Стерильний вміст цілодобово

        Стерильний вміст цілодобово

        Зберігає стерильність вмісту, постійно повторюючи цей цикл протягом доби. Функція паузи дозволяє вийняти предмети, не перериваючи цього циклу.

        Цифровий дисплей надає інформацію

        Цифровий дисплей надає інформацію

        Вдосконалений цифровий дисплей та звукові сигнали надають вам потрібну інформацію протягом всього циклу стерилізації.

        Стерилізує 6 пляшечок за 6 хвилини

        Стерилізує 6 пляшечок за 6 хвилини

        Вміщає до шести пляшечок Avent об’ємом 260 мл або два молоковідсмоктувача Philips Avent із приладдям. Стерилізація триває 6 хвилин, а вміст залишається стерильним до 6 годин, якщо не відкривати кришку.

        Ефективна стерилізація

        Ефективна стерилізація

        Відповідно до медичних норм інтенсивне тепло пари вбиває шкідливі бактерії.

        Можливість виймати предмети в будь-який час

        Можливість виймати предмети в будь-який час

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Напруга
          220–240  В
          Етап
          0–6 місяців

        • Вага та розміри

          Розміри
          320 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  мм
          Вага
          1,609  кг
          Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
          1  шт.

        • У комплекті:

          Щипці
          1  шт.
          Пляшечка для годування Airflex (125 мл)
          1  шт.
          Пустушка для немовлят
          1  шт.

        • У комплекті:

          Мірна ємність
          1  шт.
          Електронний паровий стерилізатор iQ24
          1  шт.

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