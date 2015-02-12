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Більше не доступний
220–240 В
Вироби Philips Avent iQ із прогресивною технологією – це розумні та ефективні пристрої, створені для того, аби спростити годування й догляд за дитиною.
Зберігає стерильність вмісту, постійно повторюючи цей цикл протягом доби. Функція паузи дозволяє вийняти предмети, не перериваючи цього циклу.
Вдосконалений цифровий дисплей та звукові сигнали надають вам потрібну інформацію протягом всього циклу стерилізації.
5.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.