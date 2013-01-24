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    Кухонний центр "3 в 1"

    SCF280
    Загальна оцінка / 5
    • Свіжа і здорова їжа Свіжа і здорова їжа Свіжа і здорова їжа
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      Кухонний центр "3 в 1"

      SCF280
      Загальна оцінка / 5

      Свіжа і здорова їжа

      Приготування здорової їжі для дитини - це надзвичайно важливе завдання, яке починається зі стерилізації пляшечок і сосок і забезпечення потрібної температури їжі.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Кухонний центр "3 в 1"

      Свіжа і здорова їжа

      Приготування здорової їжі для дитини - це надзвичайно важливе завдання, яке починається зі стерилізації пляшечок і сосок і забезпечення потрібної температури їжі.

      Свіжа і здорова їжа

      Приготування здорової їжі для дитини - це надзвичайно важливе завдання, яке починається зі стерилізації пляшечок і сосок і забезпечення потрібної температури їжі.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Кухонний центр "3 в 1"

      Свіжа і здорова їжа

      Приготування здорової їжі для дитини - це надзвичайно важливе завдання, яке починається зі стерилізації пляшечок і сосок і забезпечення потрібної температури їжі.

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        Кухонний центр "3 в 1"

        Ціна магазину Philips

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        Свіжа і здорова їжа

        Система контролю температури

        Найновіша технологія нагрівання містить нагрівальний елемент PTC, а два сенсори забезпечують швидше підігрівання води в чаші до ідеальної температури і підтримання її на безпечному рівні, щоб надто гаряча їжа чи молоко не попекли рот дитини.

        Дитяча їжа ніколи не буде загарячою

        Для уникнення небезпеки випадково попекти рот дитини автоматичний вимикач не дає перегріти їжу.

        Можливість покрокового налаштування температури

        Для уникнення небезпеки випадково попекти рот дитини автоматичний вимикач не дає перегріти їжу.

        Вбиває усі побутові бактерії за лічені хвилини, можна використовувати воду з-під крана

        Захистіть своє немовля від шкідливих побутових бактерій чи мікробів, дезінфікуючи пляшечки, соски та малі пластикові іграшки.

        Стерилізує до 6 звичайних пляшечок і 4 пляшечок з широкою шийкою

        Зручне використання стерилізатора означає готові продезинфіковані пляшечки під рукою в разі потреби. Це означає можливість вмістити усі пляшечки, потрібні для добового підгодовування, в стерилізатор за один раз.

        Не потрібно використовувати хімічні речовини

        Хімічні залишки в дитячій їжі - це страхіття. Тому стерилізація виконується за допомогою дуже гарячої пари.

        Придатний для стерилізації малих пластикових іграшок

        Дезінфікуючи малі пластикові іграшки, можна захистити немовля від шкідливих побутових бактерій чи мікробів під час його пізнавання світу та бавлення іграшками.

        Оптимальне збереження вітамінів

        Готуючи їжу для малюка, важливо зберегти усі вітаміни для здорового розвитку дитини. Обробка парою овочів чи фруктів - це оптимальний спосіб забезпечити ідеальне збереження цих важливих вітамінів.

        Розморожує заморожені дитячі продукти харчування

        Зручне розмороження попередньо приготованих і заморожених в холодильнику дитячих продуктів. Це означає, що можна завжди мати під рукою здорову їжу для малюка, коли він цього потребує.

        Швидко підігріває пляшечки та баночки до ідеальної температури

        Цей пристрій для нагрівання пляшечок надійно підігріває пляшечки та баночки до потрібної температури в межах трьох хвилин, щоб голодна дитина довго не чекала на їжу. А завдяки новітній технології нагрівання також не потрібно хвилюватися про те, щоб не попекти рот дитини.

        Обробляє парою усі види фруктів та овочів

        Коли дитина почне їсти тверді продукти, можна готувати в здоровий спосіб оброблені парою овочі та фрукти, зберігаючи таким чином вітаміни та харчову цінність.

        Придатний для всіх видів пляшечок і баночок

        Пристрій розроблено так, що він придатний для усіх розмірів та форм пляшечок і баночок.

        Технічні характеристики

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Придатний для всіх пляшечок
          Усі види пляшечок та баночок із дитячим харчуванням
          Автоматична маршрутизація аудіосигналу

        • Аксесуари

          Посібник користувача

        • Потужність

          Живлення
          220 - 240  В

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