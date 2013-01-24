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Свіжа і здорова їжа
Приготування здорової їжі для дитини - це надзвичайно важливе завдання, яке починається зі стерилізації пляшечок і сосок і забезпечення потрібної температури їжі.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжа і здорова їжа
Приготування здорової їжі для дитини - це надзвичайно важливе завдання, яке починається зі стерилізації пляшечок і сосок і забезпечення потрібної температури їжі.
Свіжа і здорова їжа
Приготування здорової їжі для дитини - це надзвичайно важливе завдання, яке починається зі стерилізації пляшечок і сосок і забезпечення потрібної температури їжі.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжа і здорова їжа
Приготування здорової їжі для дитини - це надзвичайно важливе завдання, яке починається зі стерилізації пляшечок і сосок і забезпечення потрібної температури їжі.
Кухонний центр "3 в 1"
Ціна магазину Philips
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Найновіша технологія нагрівання містить нагрівальний елемент PTC, а два сенсори забезпечують швидше підігрівання води в чаші до ідеальної температури і підтримання її на безпечному рівні, щоб надто гаряча їжа чи молоко не попекли рот дитини.
Для уникнення небезпеки випадково попекти рот дитини автоматичний вимикач не дає перегріти їжу.
Для уникнення небезпеки випадково попекти рот дитини автоматичний вимикач не дає перегріти їжу.
Захистіть своє немовля від шкідливих побутових бактерій чи мікробів, дезінфікуючи пляшечки, соски та малі пластикові іграшки.
Зручне використання стерилізатора означає готові продезинфіковані пляшечки під рукою в разі потреби. Це означає можливість вмістити усі пляшечки, потрібні для добового підгодовування, в стерилізатор за один раз.
Хімічні залишки в дитячій їжі - це страхіття. Тому стерилізація виконується за допомогою дуже гарячої пари.
Дезінфікуючи малі пластикові іграшки, можна захистити немовля від шкідливих побутових бактерій чи мікробів під час його пізнавання світу та бавлення іграшками.
Готуючи їжу для малюка, важливо зберегти усі вітаміни для здорового розвитку дитини. Обробка парою овочів чи фруктів - це оптимальний спосіб забезпечити ідеальне збереження цих важливих вітамінів.
Зручне розмороження попередньо приготованих і заморожених в холодильнику дитячих продуктів. Це означає, що можна завжди мати під рукою здорову їжу для малюка, коли він цього потребує.
Цей пристрій для нагрівання пляшечок надійно підігріває пляшечки та баночки до потрібної температури в межах трьох хвилин, щоб голодна дитина довго не чекала на їжу. А завдяки новітній технології нагрівання також не потрібно хвилюватися про те, щоб не попекти рот дитини.
Коли дитина почне їсти тверді продукти, можна готувати в здоровий спосіб оброблені парою овочі та фрукти, зберігаючи таким чином вітаміни та харчову цінність.
Пристрій розроблено так, що він придатний для усіх розмірів та форм пляшечок і баночок.
Зручність
Аксесуари
Потужність