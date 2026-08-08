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Новинка
Звільніть руки. Звільніть свій час.
Електричний Hands Free1 молоковідсмоктувач Philips Natural Care одинарний, з функцією «вільні руки», створений для ефективного та комфортного зціджування. Він імітує ритм смоктання вашої дитини, забезпечуючи природний процес зціджування. Завдяки поєднанню потужності, м’якості та легкості він стає надійним помічником для зціджування без використання рук.
Додаткові -15% за реєстрацію
Накладка SkinSense
8 режимів стимулювання. 16 режимів зціджування
Прозорий контейнер для зціджування з підсвіткою
Тихий двигун
Легко очищується та збирається завдяки невеликій кількості деталей
Молоковідсмоктувач Philips Avent Natural Care забезпечує потужну продуктивність у компактному форматі, який зручно розміщується у бюстгальтері. Де б ви не були - він завжди поруч: на дивані, за робочим столом або під час прогулянки. Час для себе - навіть під час зціджування.
На відміну від інших Hands Free молоковідсмоктувачів, вам не потрібно обирати між свободою та ефективністю. Наш мотор забезпечує продуктивність професійного рівня, подібну до класичних молоковідсмоктувачів, із додатковою перевагою - зціджування без використання рук.
Молоковідсмоктувач Philips Avent Natural Care імітує природний ритм пиття дитини, забезпечуючи до 2× швидше зціджування**, ніж більшість інших Hands Free молоковідсмоктувачів. Ми створили його, щоб підтримати вас у досягненні оптимального відтоку молока та допомогти заощадити дорогоцінний час.
5.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Частина акції
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Цей відгук про Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Цей відгук про Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Частина акції
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Цей відгук про Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Цей відгук про Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Частина акції
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
1 Ефективність пов’язана з технічними характеристиками виробу
2 Посилання на частоту смоктальних рухів
3 На основі повного асортименту накладок для грудей та вставок Philips Avent
4 На основі середньої тривалості сеансу 15 хвилин