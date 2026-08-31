КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок Avent -15%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Philips Avent Elektrische Einzelmilchpumpe Портативний Natural Care із режимом «вільні руки»

Новинка

Підтримка

Philips Avent Elektrische EinzelmilchpumpeПортативний Natural Care із режимом «вільні руки»

SCF494/11

Philips Avent Elektrische Einzelmilchpumpe Портативний Natural Care із режимом «вільні руки»

Новинка

До магазину

Скористайтеся всіма перевагами продукту

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Посібник користувача

  • PDF файл, 4.6 MB
  • 1 October 2026

Заява про відповідність ЄС - English (US)

  • PDF файл, 711.7 kB
  • 18 June 2026

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Знайти сервісний центр

Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти