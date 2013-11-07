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Більше не доступний
1 пляшечка
330 мл
Соска зі змінним потоком
від 3 міс.
Соска зі змінним потоком має проріз, який дає змогу регулювати інтенсивність потоку. Потік можна регулювати, просто повертаючи пляшечку таким чином, щоб позначки І, ІІ або ІІІ на сосці були спрямовані на носик дитини
Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
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