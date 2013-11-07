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Більше не доступний

Philips Avent AirflexДитяча пляшечка Classic

SCF646/17

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Для здорового, активного годування
Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Клінічно підтверджено зменшення кольок

Для здорового, активного годування

  • 1 пляшечка

  • 330 мл

  • Соска зі змінним потоком

  • від 3 міс.

Соска зі змінним потоком для густішої їжі

Соска зі змінним потоком для густішої їжі

Соска зі змінним потоком має проріз, який дає змогу регулювати інтенсивність потоку. Потік можна регулювати, просто повертаючи пляшечку таким чином, щоб позначки І, ІІ або ІІІ на сосці були спрямовані на носик дитини

Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Оснащено клапаном Airflex

Оснащено клапаном Airflex

Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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