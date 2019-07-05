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Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Тарілка з розділювачами для підростаючих дітей Philips Avent SCF702/00 для різних етапів розвитку малюка
Білий
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
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