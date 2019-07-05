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Більше не доступний

Philips AventТарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

SCF702/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Заохочення до їжі через цікаве пізнання

Тарілка з розділювачами для підростаючих дітей Philips Avent SCF702/00 для різних етапів розвитку малюка

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бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Тарілка для підростаючих дітей

Заохочення до їжі через цікаве пізнання

  • Білий

Розроблено разом з провідним дитячим психологом

Розроблено разом з провідним дитячим психологом

BPA – 0%

Підходить для мікрохвильової печі

Технічні характеристики

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
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05/07/2019

Україна

Україна

Ця тарілка чудово підходить для малюків

Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

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