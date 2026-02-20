Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Приготування їжі та столові прибори
Усі серії
Philips Avent Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Більше не доступний
Підтримка
SCF702/00
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Посібник користувача
Всі (1)
Чи мій виріб Philips Avent не містить BPA та BPS?
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти