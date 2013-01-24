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    Philips Avent

    Чашка з носиком

    SCF750/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки
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      Philips Avent Чашка з носиком

      SCF750/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка з носиком Philips Avent SCF750/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Чашка з носиком

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка з носиком Philips Avent SCF750/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка з носиком Philips Avent SCF750/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Чашка з носиком

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка з носиком Philips Avent SCF750/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

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        Чашка з носиком

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легкий перехід від пляшечки до чашки

        Чашка з носиком для легкого пиття без проливання

        • 200 мл
        • від 6 місяців, м’який носик
        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

        М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

        Запатентований клапан чашки з носиком Philips Avent регулює потік рідини та захищає від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

        Шкала вимірювання на чашці

        Шкала вимірювання на чашці

        М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

        М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          М’який носик
          1  шт.
          Етап
          Від 6–12 місяців
          Китай
          Так
          Вага виробу
          0,118  кг
          Ручка
          1  шт.
          Чашка (200 мл)
          1  шт.

        • Вага та розміри

          Кількість коробок F у коробці A
          6  шт.

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          76 (Г) X 112 (Ш) X 168 (В)  мм
          Загальні розміри продукту без вкладень
          76 (Г) X 112 (Ш) X 130 (В)  мм

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