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Більше не доступний
SCF753/07
Чашка-непроливайка
260 мл
Від 12 міс.
Твердий носик
Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.
Просто зніміть клапан і чашка-непроливайка стане чашкою з вільним потоком рідини.
Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.
3.9
з 5
42
Відгуки
Gallinnka86
21/06/2019
Україна
цей продукт дуже зручний у використанні.
Рекомендую усім своїм знайомим данну чашечку-непроливайку, у яких є дітки. Вона дійсно зручна у використанні - дитині легко самостійно пити із неї, при падінні не б'ється і рідина із неї не витікає.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF753 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF753 Чашка з носиком
ElenaBer
21/06/2019
Україна
Не протекает, ребенок сразу понял как пить
[Employee of philipsglobal] Чашка удобная для маленьких ручек, не протекает, легко разбирается, быстро моется. Нет запаха.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF753/07 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF753/07 Чашка з носиком
Anastasia
18/09/2018
Україна
Замечательный продукт
Решили купить эту чашку, т.к. дочке уже не хватает объёма бутылочки 125мл. Долго с мужем пересматривали разные бутылочки, остановились на этом поильничке. Действительно не протекает, большим плюсом была совместимость с остальными бутылочками AVENT. Дочка подрастёт - уже и поильничек будет. Смутило только то, что защитная крышечка практически не держится на поильнике, но не считаем это существенным недостатком, пока чашка будет использоваться с клапаном.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF753/06 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF753/06 Чашка з носиком
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.