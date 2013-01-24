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    Philips Avent

    Чашка з носиком

    SCF753/07
    Avent
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Avent
    • Чашка-непроливайка Чашка-непроливайка Чашка-непроливайка
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      Philips Avent Чашка з носиком

      SCF753/07
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Чашка з носиком

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чашка-непроливайка

        Легкий перехід від пляшечки до чашки

        • Чашка-непроливайка
        • 260 мл
        • Від 12 міс.
        • Твердий носик
        Нахилений носик мінімізує нахил голови

        Нахилений носик мінімізує нахил голови

        Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.

        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Не протікає! Підтверджено мамами

        Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.

        Легке перетворення на чашку з вільним потоком рідини

        Просто зніміть клапан і чашка-непроливайка стане чашкою з вільним потоком рідини.

        Гігієнічна кришечка для підтримання чистоти чашки у дорозі

        Удома чи в дорозі захисна гігієнічна кришечка зберігає носик чистим.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Індонезія
          Так
          Етап
          від 12 місяців
          Вага виробу
          0,102  кг
          Чашка (260 мл)
          1  шт.
          Гігієнічний ковпачок із защіпкою
          1  шт.
          Ручка із вбудованим носиком
          1  шт.
          Клапан
          1  шт.

        • Матеріал

          Чашка з носиком
          Поліпропілен
          Кількість коробок F у коробці A
          6  шт.

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          183 x 125 x 90  мм

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