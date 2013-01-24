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Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу пляшечку Anti-colic розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту, одночасно максимально усуваючи переривання під час годування. Завдяки вбудованому антикольковому клапану повітря не потрапляє в животик дитини. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу пляшечку Anti-colic розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту, одночасно максимально усуваючи переривання під час годування. Завдяки вбудованому антикольковому клапану повітря не потрапляє в животик дитини. Переглянути усі переваги
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу пляшечку Anti-colic розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту, одночасно максимально усуваючи переривання під час годування. Завдяки вбудованому антикольковому клапану повітря не потрапляє в животик дитини. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу пляшечку Anti-colic розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту, одночасно максимально усуваючи переривання під час годування. Завдяки вбудованому антикольковому клапану повітря не потрапляє в животик дитини. Переглянути усі переваги
Дитяча пляшечка Anti-colic
Ціна магазину Philips
Усього:
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.
Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.
Наша пляшечка Anti-colic має невелику кількість частин, щоб її можна було швидко і легко зібрати.
Пляшечку унікальної форми легко тримати та брати з будь-якого боку.
Нашу пляшечку з широким горлечком і меншою кількістю частин легше збирати і можна швидко й ретельно мити.
Пляшечку Philips Avent Anti-colic виготовлено з матеріалу без вмісту BPA (поліпропілен).
Лінійка пляшечок Philips Avent Anti-colic пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини соски відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні в подвійних упаковках: для новонароджених, з повільним, середнім, швидким, змінним потоком та для густої їжі.
Наша пляшечка Anti-colic не протікає для справді приємного годування.
Пляшечка
У комплекті:
Простота у користуванні
Функції