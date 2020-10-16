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Більше не доступний
1 пляшечка
125 мл
Соска для новонароджених
від 0 міс.
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.
Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.
5.0
з 5
22
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
tata9555
10/04/2019
Україна
Рекомендую таку пляшечку
[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.