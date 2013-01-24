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Набір дитячих цифрових термометрів

SCH530/86
Загальна оцінка / 5
  • Легке і точне вимірювання температури Легке і точне вимірювання температури Легке і точне вимірювання температури
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    Набір дитячих цифрових термометрів

    SCH530/86
    Загальна оцінка / 5

    Легке і точне вимірювання температури

    Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Набір дитячих цифрових термометрів

    Легке і точне вимірювання температури

    Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини

    Легке і точне вимірювання температури

    Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Набір дитячих цифрових термометрів

    Легке і точне вимірювання температури

    Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини

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      Легке і точне вимірювання температури

      Цифровий термометр для легкого та точного вимірювання

      Швидкий, надійний та точний цифровий термометр для вимірювання температури дитини.

      Швидке та надійне вимірювання температури за лічені секунди

      Ніколи не надто гаряча чи холодна їжа – цифровий термометр, який вимірює "саме ту" температуру, швидко повідомить, чи молоко або їжа безпечна для споживання. Підігріваючи пляшечки чи баночки, не потрібно нічого вгадувати. А після короткої перерви між годуванням за допомогою цього термометра можна легко перевірити, чи їжа достатньо тепла.

      Хвиляста захисна поверхня запобігає подразненню шкіри

      Хвиляста поверхня забезпечує проходження повітря за соскою для захисту чутливої шкіри дитини від подразнень.

      Створена спеціально для немовлят

      Спеціальна форма силіконової поверхні соски створена спеціально для ротика дитини і не перешкоджатиме природному розвитку. Використовуйте її з певністю для заспокоєння дитини.

      У комплекті пустушка розміру саме для немовляти

      Дитині можна час від часу давати соску для звикання до неї. Соска працює як звичайна соска.

      Можливість кип’ятити чи стерилізувати без ризику зламати електроніку

      Від’єднавши від соски чутливу електроніку для вимірювання температури, можна безпечно простерилізувати чи прокип’ятити цю частину, з якою контактує дитина.

      Соску можна стерилізувати або кип’ятити

      Завдяки спеціальному матеріалу соску з пустушки можна безпечно стерилізувати в мікрохвильовій печі чи електричному стерилізаторі або кип’ятити без пошкоджень.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Діапазон робочої температури
        32–44  °C
        Точність
        36,5-39,0 °C: +/-0,1 °C  °C
        Тривалість вимірювання
        10  с

      • Зручність

        Автоматичне вимкнення
        Так
        Індикатор готовності
        Так
        Гнучкий кінець
        Так
        Підходить для немовлят
        Так

      • Аксесуари

        Батарея
        Так
        Посібник користувача
        Так

      • Потужність

        Тип батареї
        LR41
        Кількість батарей
        2
        Час роботи від батареї
        200  година (-н)
        Знімні/замінні
        Так

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