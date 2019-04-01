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  • Легке і точне вимірювання температури
  • Легке і точне вимірювання температури
  • Легке і точне вимірювання температури

Більше не доступний

Набір дитячих цифрових термометрів

SCH530/86

4.3
| (3) Відгуки
Легке і точне вимірювання температури
Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легке і точне вимірювання температури

Цифровий термометр для легкого та точного вимірювання

Швидкий, надійний та точний цифровий термометр для вимірювання температури дитини.

Швидке та надійне вимірювання температури за лічені секунди

Ніколи не надто гаряча чи холодна їжа – цифровий термометр, який вимірює "саме ту" температуру, швидко повідомить, чи молоко або їжа безпечна для споживання. Підігріваючи пляшечки чи баночки, не потрібно нічого вгадувати. А після короткої перерви між годуванням за допомогою цього термометра можна легко перевірити, чи їжа достатньо тепла.

Хвиляста захисна поверхня запобігає подразненню шкіри

Хвиляста поверхня забезпечує проходження повітря за соскою для захисту чутливої шкіри дитини від подразнень.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

4
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Продукт чудовий для вимірювання температури малюка

Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

17/12/2013

Polska

Polska

Świetna niania polecam gorąco

Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

04/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać

Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu

Цей відгук про SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Цей відгук про SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

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