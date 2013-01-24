Легке і точне вимірювання температури
Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке і точне вимірювання температури
Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини
Легке і точне вимірювання температури
Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке і точне вимірювання температури
Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини
Швидкий, надійний та точний цифровий термометр для вимірювання температури дитини.
Ніколи не надто гаряча чи холодна їжа – цифровий термометр, який вимірює "саме ту" температуру, швидко повідомить, чи молоко або їжа безпечна для споживання. Підігріваючи пляшечки чи баночки, не потрібно нічого вгадувати. А після короткої перерви між годуванням за допомогою цього термометра можна легко перевірити, чи їжа достатньо тепла.
Хвиляста поверхня забезпечує проходження повітря за соскою для захисту чутливої шкіри дитини від подразнень.
Спеціальна форма силіконової поверхні соски створена спеціально для ротика дитини і не перешкоджатиме природному розвитку. Використовуйте її з певністю для заспокоєння дитини.
Дитині можна час від часу давати соску для звикання до неї. Соска працює як звичайна соска.
Від’єднавши від соски чутливу електроніку для вимірювання температури, можна безпечно простерилізувати чи прокип’ятити цю частину, з якою контактує дитина.
Завдяки спеціальному матеріалу соску з пустушки можна безпечно стерилізувати в мікрохвильовій печі чи електричному стерилізаторі або кип’ятити без пошкоджень.
Технічні специфікації
Зручність
Аксесуари
Потужність