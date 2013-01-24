Швидке та надійне вимірювання температури за лічені секунди

Ніколи не надто гаряча чи холодна їжа – цифровий термометр, який вимірює "саме ту" температуру, швидко повідомить, чи молоко або їжа безпечна для споживання. Підігріваючи пляшечки чи баночки, не потрібно нічого вгадувати. А після короткої перерви між годуванням за допомогою цього термометра можна легко перевірити, чи їжа достатньо тепла.