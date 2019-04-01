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Більше не доступний
SCH530/86
Швидкий, надійний та точний цифровий термометр для вимірювання температури дитини.
Ніколи не надто гаряча чи холодна їжа – цифровий термометр, який вимірює "саме ту" температуру, швидко повідомить, чи молоко або їжа безпечна для споживання. Підігріваючи пляшечки чи баночки, не потрібно нічого вгадувати. А після короткої перерви між годуванням за допомогою цього термометра можна легко перевірити, чи їжа достатньо тепла.
Хвиляста поверхня забезпечує проходження повітря за соскою для захисту чутливої шкіри дитини від подразнень.
4.3
з 5
3
Відгуки
Natalion984
01/04/2019
Україна
Продукт чудовий для вимірювання температури малюка
Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Jonika
17/12/2013
Polska
Świetna niania polecam gorąco
Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Janetm80
04/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać
Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu
Цей відгук про SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Цей відгук про SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.